Corinne Touzet évoque sa dernière rupture : "Ce qui a sans doute joué..."

Corinne Touzet est une femme très discrète en ce qui concerne sa vie privée. Jamais l'actrice de 61 ans, star de la série Une Femme d'honneur, ne s'est dévoilée avec un homme. Le public ne sait même pas qui est le papa de sa fille Jeanne (née en 1994). Sa dernière interview pour le magazine Gala est donc un événement puisqu'elle y évoque une rupture.

Gros changement de vie pour Corinne Touzet en octobre 2019. Elle a quitté sa campagne pour s'installer à Paris, un sacrifice qu'elle a évoqué lors de cet entretien : "Quitter ma maison sur les hauteurs de Cannes que j'aimais profondément a été un énorme sacrifice, parce que j'y étais très heureuse, trop même, du coup cette vie me suffisait. Si l'on venait à moi, j'étais ravie, mais si l'on ne venait pas, ça m'était indifférent. J'étais épanouie dans ce quotidien en pleine nature, loin des bruits du monde. (...) Du coup revenir à Paris et me retrouver confinée dans un appartement a été d'abord très violent. Puis j'ai lu tous les livres que je n'avais pas eu le temps d'ouvrir, j'ai fait le tri, le ménage, dans ma tête comme dans mon intérieur. Moi qui ai tendance à m'encombrer, j'ai dû revenir à l'essentiel, me séparer d'énormément de choses, ça a été très douloureux, compliqué, mais ça m'a fait un bien fou", a confié l'artiste qui se sent plus sereine aujourd'hui.

Intrigué par cette grosse décision, le journaliste a souhaité savoir si ce déménagement était la conséquence d'une rupture. "Il y a eu rupture en effet, mais ce n'était pas lié. C'est vraiment un choix de vie", a donc précisé Corinne Touzet, sans donner davantage de détails sur cette histoire d'amour qui s'est terminée. On ne sait pas si depuis, elle a retrouvé l'amour. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'a pas besoin d'un homme pour être épanouie. "Je crois que non, ce qui a sans doute joué dans la séparation. Je suis très, et peut-être trop, indépendante et ce caractère solitaire est compliqué à vivre pour l'autre, je le reconnais", a-t-elle conclu.

C'est en décembre 2020 que Corinne Touzet a fait de rares confidences sur sa vie privée pour la dernière fois. Toujours auprès de Gala, elle avait évoqué son type d'hommes. "Chez un homme, je suis attirée par l'expérience et j'aime les rides, expliquait-elle. J'ai besoin d'être rassurée. Mon premier amour avait 33 ans et moi 18. J'ai besoin d'une épaule, de me reposer sur quelqu'un". Un malheur pour tous ces hommes plus jeunes qui tentaient, en vain, d'obtenir ses grâces..."

L'intégralité de l'interview de Corinne Touzet est à retrouver dans le magazine Gala du 1er juillet 2021.