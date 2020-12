Corinne Touzet en couple ? L'actrice attirée par les hommes murs, "les rides et l'expérience"...

En 2004, Corinne Touzet figurait dans le top 10 des "plus belles femmes du monde", au sein d'un classement présenté sur TF1 par Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne . Mais il est bien difficile de savoir quel est l'homme qui a fait chavirer le coeur de la comédienne... s'il y en a un qui a la chance de partager sa vie. D'une pudeur, d'une discrétion extrême, l'actrice de 61 ans n'accorde jamais aucun détail croustillant, à personne, à propos de sa vie privée très privée. Tout juste sait-on quel type d'homme trouve faveur à ses yeux en général.

Je suis attirée par l'expérience et j'aime les rides

En 2014, l'interprète du lieutenant Isabelle Florent - dans la série Une femme d'honneur - expliquait effectivement, dans les colonnes du magazine Gala, qu'elle avait un sérieux penchant pour les messieurs plus âgés qu'elle. "Chez un homme, je suis attirée par l'expérience et j'aime les rides, expliquait-elle avec malice. J'ai besoin d'être rassurée. Mon premier amour avait 33 ans et moi 18. J'ai besoin d'une épaule, de me reposer sur quelqu'un". Un malheur pour tous ces hommes plus jeunes qui tentaient, en vain, d'obtenir ses grâces...

Qui est sa fille Jeanne ?

Corinne Touzet a rejoint Mimie Mathy et le cast de la série Joséphine, ange gardien, le temps d'un épisode en plusieurs partie. Elle incarne, dans la série, la maman de Théo, un adolescent atteint du syndrome d'Asperger qui rêve de devenir astronaute. Dans la vraie vie, la comédienne est maman d'une fille unique, Jeanne Siesja, née en 1994. On ignore peut-être qui est le père de cet enfant, mais on sait qu'elle n'a pas souhaité poursuivre une carrière à la télévision. La jeune femme travaille effectivement dans l'ombre en tant que styliste. "La savoir heureuse est plus important que ma propre réussite, admettait Corinne Touzet au magazine Nous Deux. Jeanne est autonome, elle a son petit appartement et même si elle sait qu'elle peut toujours compter sur moi, je sais qu'elle se débrouille. Bien sûr, comme tous les parents, j'ai dans la tête une petite musique qui se demande si tout va bien pour elle, mais disons que je suis à 90% rassurée." Encore une femme d'honneur dans la famille...