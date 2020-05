Corinne Touzet (Une femme d'honneur) : Que devient-elle ?

Pendant douze ans, Corinne Touzet était le visage d'une Femme d'honneur. Un immense succès, avec 37 épisodes de 1996 à 2008, où elle prêtait ses traits à Isabelle Florent, qui dirigeait une brigade de gendarmerie nationale. On peut désormais revoir ces épisodes, dont certains sont diffusés ce dimanche 10 mai 2020. L'occasion pour nous de prendre des nouvelles de l'actrice, qui a désormais 60 ans.

La comédienne s'apprête même à faire son grand retour à la télévision. En février dernier, elle annonçait sa participation au téléfilm Mon fils de la lune, d'Alexandra Echkenazi et Thomas Perrier. Elle donnera la réplique à Mimie Mathy dans cette fiction diffusée sur TF1. Avant le confinement, elle s'apprêtait d'ailleurs à entamer les répétitions de son prochain spectacle, qu'elle devait jouer au festival d'Avignon, aujourd'hui annulé.

Malgré une légère absence médiatique ces dernières années, Corinne Touzet met énormément d'énergie dans la poursuite de sa carrière. "Les rôles que j'ai depuis dix ans sont plus beaux que ceux que je pouvais avoir avant et je pense qu'ils seront encore plus intéressants dans les dix prochaines années. Plus on avance, plus les rôles sont épais. Évidemment qu'on vieillit tous, ce n'est pas drôle... mais depuis que je suis sur scène, je suis vraiment très heureuse. Ce qu'on m'a proposé dernièrement à la télévision ne m'a pas intéressée tout simplement. Ce n'est pas une question d'âge mais plutôt d'imagination", avait-elle expliqué à DH en mars 2017.

Avec ces beaux projets, Corinne Touzet a de quoi impressionner sa fille, Jeanne Sieia, née en 1994. En 2013, celle-ci avait d'ailleurs entamé un parcours à l'école de mode Esmod de Paris. "Elle a choisi d'être styliste et la savoir heureuse est plus important que ma propre réussite. Jeanne est autonome, elle a son petit appartement et même si elle sait qu'elle peut toujours compter sur moi, je sais qu'elle se débrouille. Bien sûr, comme tous les parents, j'ai dans la tête une petite musique qui se demande si tout va bien pour elle, mais disons que je suis à 90% rassurée", avait confié la comédienne à Sud-Ouest, en 2017.

Plus récemment, Corinne Touzet a dû surmonter le deuil de son père Bernard, âgé de 79 ans. Ses obsèques avaient été célébrées en Martinique le 25 juillet 2019, au sein de l'église paroissiale de Schoelcher, en Martinique, près de Fort-de-France.