Corinne Touzet : Qui est sa fille Jeanne ? Photos et portrait d'une belle artiste

Corinne Touzet est une femme très mystérieuse en ce qui concerne sa vie privée. L'actrice d'Une femme d'honneur n'en parle que très rarement. Seule certitude, elle est l'heureuse maman d'une fille prénommée Jeanne. Mais qui est-elle ?

Jeanne Sieja est née il y a vingt-six ans. Elle est le fruit de la relation amoureuse passée de Corinne Touzet avec un homme dont on ne connaît pas l'identité. Durant six ans, c'est à deux qu'ils l'ont élevée. Mais le couple a fini par se séparer, la femme de 61 ans s'est donc retrouvée maman célibataire. "J'ai refusé en particulier des tournages à l'étranger. Mais ce n'était vraiment pas un problème. Ma fille est la plus belle chose qui me soit arrivée au monde. C'est l'amour de ma vie. Nous avons une relation magnifique. Elle est mon amie et je suis la sienne. On se l'est dit l'année dernière et ça m'a renversée. Avoir réussi, ça c'est le plus important pour moi", a-t-elle expliqué à Gala (dans son édition du 1er juillet 2021).

Afin que sa fille ne subisse pas les conséquences de sa notoriété, Corinne Touzet a fait le choix de vivre à la campagne. Et Jeanne et elle ont toujours eu une relation fusionnelle, même quand elle a quitté le nid à sa majorité. "Je suis trop maternelle. Mais depuis deux ans, j'apprends à lâcher prise afin qu'elle vive pleinement sa vie de jeune femme. C'est difficile, car je n'ai qu'un enfant. (...) J'ai fait en sorte qu'elle ne soit pas une enfant gâtée", confiait la maman à Télé 7 Jours en 2014.

Mais la comédienne peut être fière de l'éducation donnée à sa fille et du chemin que cette dernière a parcouru. Jeanne n'a pas souhaité suivre les pas de sa mère. C'est la mode qui a retenu son attention puisque, comme l'avait dévoilé sa mère à Télé Poche en 2016, elle est devenue styliste : "Elle a trouvé sa vocation et c'est un bonheur immense pour un parent de se dire que son enfant a trouvé sa voie. Parce que la trouver aujourd'hui, à 20 ans, c'est un sacerdoce. Je suis fière et heureuse pour elle ! Si elle avait voulu être comédienne, j'aurais été tellement inquiète que je crois que je me serais pendue au lustre !"

L'impressionnant parcours de la fille de Corinne Touzet

Afin de partager ses projets, Jeanne a créé son site jeeteesworld.com. L'occasion pour les internautes de découvrir son parcours professionnel. Après avoir étudié l'art en général pendant un an à Paris, elle a obtenu une licence en stylisme et en modélisme spécialisée dans la mode masculine à l'université ESMOD. Une formation qui lui a notamment permis d'être plus autonome et organisée dans son travail. Elle a eu la chance de mettre à profit ses compétences lors d'un stage pour l'un des créateurs de mode les plus respectés de Copenhague : Asger Juel Larsen.

En 2017, Jeanne a créé sa propre agence de mannequins dans le but de mettre en avant différents critères de beauté. Durant deux ans, elle a représenté une trentaine de modèles à l'international et a pu collaborer avec les plus grandes marques scandinaves. Son travail lui a permis de voyager en Ecosse, au Guatemala, en Islande, aux États-Unis, au Danemark, au Canada ou en Afrique du Sud. Des séjours inspirants personnellement mais aussi professionnellement.

Depuis 2020, la fille de Corinne Touzet est free-lance et travaille pour différentes entreprises de mode en créant des illustrations et du contenu. Elle a notamment été chef du design de Nomad Avenue, une entreprise de bijoux haut de gamme basée à Copenhague. Séjourner dans cette ville lui a permis d'ouvrir les yeux sur l'importance de travailler pour un avenir meilleur et plus respectueux ainsi que d'adopter une vision slow fashion (fabrication respectueuse de l'environnement, des animaux et des personnes qui travaillent sur la chaine de production) / slow lifestyle (une manière de vivre qui a pour but de préserver l'humain et l'environnement). "Je me vois comme une personne motivée et ambitieuse, avide d'apprendre, heureuse de déménager n'importe où dans le monde", a-t-elle conclu. Un impressionnant CV. Et ses aventures, elle les partage toutes sur Instagram.