Corinne Touzet fusionnelle avec sa fille Jeanne : sacrifices, hauts et ses bas... ses rares confidences

Il y a vingt-six ans, Corinne Touzet a débuté la plus belle aventure de sa vie. L'actrice d'Une femme d'honneur a donné naissance à sa fille unique Jeanne, avec un homme dont on ne connaît pas l'identité. Lors de son interview pour le magazine Gala, elle a fait de rares confidences sur le sujet après avoir évoqué sa dernière rupture.

Grandir avec des parents (ou l'un des parents) connus peut être difficile pour certains enfants. Corinne Touzet a donc mis un point d'honneur à la préserver de ce milieu, en s'installant notamment à la campagne et en n'évoquant que très peu sa vie privée. "J'ai vécu de façon très casanière jusqu'à ce que notamment ma fille soit majeure et vole de ses propres ailes. J'ai voulu la protéger de ce milieu", a confié la femme de 61 ans à nos confrères.

Jeanne a en plus dû faire face à un gros changement. Alors qu'elle n'avait que six ans, ses parents ont pris la décision de se séparer. C'est donc seule que sa maman l'a en grande partie élevée. "J'ai refusé en particulier des tournages à l'étranger. Mais ce n'était vraiment pas un problème. Ma fille est la plus belle chose qui me soit arrivée au monde. C'est l'amour de ma vie. Nous avons une relation magnifique. Elle est mon amie et je suis la sienne. On se l'est dit l'année dernière et ça m'a renversée. Avoir réussi, ça c'est le plus important pour moi", a poursuivi Corinne Touzet.

Leur relation étant fusionnelle, l'artiste a eu bien du mal à voir Jeanne quitter le nid à sa majorité. "Mais je ne suis pas le genre de mère qui élève un enfant en laisse. D'autant que j'ai moi-même quitté mes parents à 17 ans. Comme on vivait ensemble de façon assez fusionnelle, je suis passée par des hauts et des bas mais, dix ans plus tard, quand je la regarde, j'ai la banane !", a-t-elle conclu.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Gala du 1er juillet 2021.