Diaporama : Coupe du monde 2022 : nombre de morts au Qatar, la surprenante déclaration d'un haut responsable

1 / 9 Coupe du monde au Qatar : La surprenante déclaration d'un haut responsable sur le nombre de morts

2 / 9 Illustrations de la ville Doha où se déroulera l'ouverture de la "Coupe Du Monde". © BestImage

3 / 9 Illustration de la fan zone Ras du Dontas lors de coupe de Monde à Doha, Qatar, le 25 novembre 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage

4 / 9 Illustration du stade Ahmad Bin Ali avant le match de football du groupe E opposant le Japon au Costa Rica lors de coupe de Monde au stade Ahmad Bin Ali à Doha au Qatar, le 27 novembre 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage 2022. © BestImage

5 / 9 Illustration du stade Al Thumama pour le match de football du groupe A opposant le Qatar au Sénégal lors de coupe de Monde à Doha au Qatar, le 25 novembre 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage

6 / 9 Illustration du stade 974 pour le match de football du groupe H opposant le Portugal au Ghana lors de coupe de Monde au stade 974 à Doha au Qatar, le 24 novembre 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage

7 / 9 Illustration de la fan zone Ras du Dontas lors de coupe de Monde à Doha, Qatar, le 25 novembre 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage Illustration of the Ras du Dontas fan zone during the World Cup in Doha, Qatar, on November 25, 2022. © BestImage

8 / 9 Illustration du stade 974 pour le match de football du groupe H opposant le Portugal au Ghana lors de coupe de Monde au stade 974 à Doha au Qatar, le 24 novembre 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage General view outside the stadium prior to the FIFA World Cup Qatar 2022 Group H match between Portugal and Ghana at Stadium 974 in Doha, Qatar, on November 24, 2022. © BestImage