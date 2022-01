Diaporama Daniel Craig le front en sang : l'acteur ne s'aperçoit de rien pendant toute une interview !

1 / 14 Daniel Craig le front en sang : l'acteur ne s'aperçoit de rien pendant toute une interview !

2 / 14 Daniel Craig fait la promotion du film James Bond "No Time To Die" dans l'émission "Good Morning America" à New York.

3 / 14 Daniel Craig et Javier Bardem en interview croisée pour Variety. Le 24 janvier 2022.

4 / 14 Daniel Craig - Projection de "No Time to Die" à New York, le 7 décembre 2021.

5 / 14 Javier Bardem - L'équipe du documentaire "Sanctuary" assiste à la première au festival du film de San Sebastian, le 26 septembre 2019.

6 / 14 Daniel Craig fait une apparition surprise au côté de Rami Malek lors d'un sketch au Saturday Night Live.

7 / 14 Daniel Craig et Jimmy Fallon trinquent avec un Martini, le cocktail préféré de James Bond, dans l'émission "The Tonight Show", le 12 octobre 2021.

8 / 14 Javier Bardem en visio sur le plateau de l'émission "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" à New York, le 18 janvier 2022.

9 / 14 Exclusif - Daniel Craig quitte une hôtel à New York le 12 octobre 2021.

10 / 14 Javier Bardem - Première du film "Being The Ricardos" à Los Angeles, le 6 décembre 2021.

11 / 14 Javier Bardem - Photocall "The Roads Not Taken" lors du 70e Festival International du film de Berlin (Berlinale), le 26 février 2020. © Future-Image via ZUMA Press / Bestimage

12 / 14 Daniel Craig avant le début de la course "Bank of America ROVAL 400 NASCAR Cup Series" à Charlotte, le 10 octobre 2021. © Icon SMI / Panoramic / Bestimage

13 / 14 Javier Bardem - Première du film "Being The Ricardos" à Los Angeles, le 6 décembre 2021.