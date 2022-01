Daniel Craig le front en sang : l'acteur ne s'aperçoit de rien pendant toute une interview !

La dernière fois qu'on les a vus ensemble, dans le film Skyfall en 2012, Daniel Craig et Javier Bardem étaient à couteaux tirés. Mais il s'avère que les deux comédiens sont bons copains et qu'ils se sont retrouvés, le 24 janvier 2022, à l'occasion d'une interview croisée organisée par le magazine Variety. Et s'il ne s'agissait pas ici de sortir les armes à feu ni de faire diverses pirouettes et cascades, l'un des deux a tout de même terminé avec un peu de sang sur le front.

Il est tombé sur ma tête juste avant qu'on commence

Aussi stoïque que le célèbre agent secret, Daniel Craig a effectivement passé une grande partie de l'interview avec un peu d'hémoglobine sur la peau. Chose que Javier Bardem a fini par lui signaler, en toute fin de session, se demandant ce qui avait bien pu se passer. "Où ça ? Est-ce que je me suis cogné la tête ? Est-ce que je suis comme ça depuis le début de la vidéo ?" s'est questionné le père d'Ella Craig avant d'expliquer la raison de cette soudaine coulée : "Tu sais ce qu'il s'est passé ? En fait, ils m'ont envoyé un super projecteur, que j'ai installé avec mon iPad. Et il est tombé sur ma tête juste avant qu'on commence. C'est pas étonnant que je me blesse à chaque tournage !"