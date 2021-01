Diaporama Danièle Gilbert ruinée par la Covid-19 ? "Sans revenus", elle ne mangerait pas à sa faim

Danièle Gilbert au photocall du Gala du Coeur au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque dans la salle Gaveau de Paris, France, le 28 janvier 2020. L'association Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à des enfants souffrant de malformations cardiaques de venir en France se faire opérer lorsqu'ils ne peuvent pas être soignés dans leur pays par manque de moyens financiers et techniques. Une soirée musicale en hommage à la Callas. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

Danièle Gilbert lors de la soirée de remise de la "Fourchette d'Or" au restaurant "La Table Marocaine" de Gérard et Bouchra Atlani à Paris le 15 septembre 2020. © Philippe Baldini / Bestimage

Danièle Gilbert au 26ème Gala de l'Espoir au profit de la Ligue Contre Le Cancer au théâtre des Champs Elysées à Paris, France, le 22 octobre 2018. Dans le cadre des 100 ans de la Ligue Contre le Cancer, le Gala de l'Espoir permettra de contribuer au financement des travaux des équipes du Professeur Olivier Hermine (Hôpital Necker) et du Docteur Raphaël Rodriguez (Institut Curie) respectivement sur les leucémies et le cancer du sein. C'est l'Orchestre Symphonique de la Garde Républicaine, dirigé par le Colonel François Boulanger et avec le concours de la grande cantatrice Karine Deshayes, qui animera cette soirée d'exception. © Giancarlo Gorassini/Bestimage