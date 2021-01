Danièle Gilbert ruinée par la Covid-19 ? "Sans revenus", elle ne mangerait pas à sa faim

D'après les informations de France Dimanche datées du 22 janvier 2021, Danièle Gilbert serait plongée dans la plus grande détresse. La comédienne de 77 ans serait "sans revenus" à cause de la crise de la Covid-19. Ainsi, elle ne mangerait pas même à sa faim. Elle avait l'habitude de profiter des revenus de ses animations dans diverses foires ou supermarchés, mais également en participant à des pièces de théâtre.

Avec la fermeture des lieux culturels et des grands rassemblements, Danièle Gilbert n'arriverait plus à joindre les deux bouts. "Le peu d'argent qui lui reste passerait dans l'achat de masques FFP2 (...) et de lingettes avec lesquelles elle désinfecterait sans relâche les poignées de porte", relate France Dimanche. Toujours d'après nos confrères, Danièle Gilbert aurait même "maigri" à force de limiter ses achats.

Depuis l'arrêt de sa carrière, l'ancienne présentatrice de Puisque vous êtes chez vous avait déjà évoqué ses problèmes financiers dans le passé. Dans les colonnes d'Ici Paris en 2019, elle expliquait ne rien toucher sur les rediffusions de vieilles émissions. "Je n'ai pas à me plaindre mais j'ai une petite retraite. À l'époque on était souvent payé en honoraires et on ne cotisait pas... Mes émissions repassent souvent à la télé et je ne touche pas un centime de royalties ! C'est pas grave, j'ai la santé et le dieu argent, ce n'est pas mon truc. Tous les jours j'ai des marques de sympathie et c'est ça ma richesse", confiait la veuve de Patrick Scemama.

Malgré la précarité supposée de Danièle Gilbert, des proches se seraient mobilisés afin de lui venir en aide. Laurent Ruquier lui aurait ainsi proposé une pièce de théâtre qui devrait commencer en septembre 2021, si la situation sanitaire le permet.