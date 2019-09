Danièle Gilbert en deuil de son compagnon : "J'essaie de continuer à vivre"

En octobre prochain, cela fera un an que Patrick Scemama est mort. Sa compagne, l'ancienne animatrice télé Danièle Gilbert est toujours en deuil. Invitée de Jordan De Luxe dans son émission pour Non Stop People, le mercredi 11 septembre 2019, elle a confié sa peine.

Acceptant de revenir sur la mort de celui qui a partagé sa vie pendant presque trois décennies, avant de succomber à une maladie neurologique dégénérative, Danièle Gilbert a d'abord rappelé ses qualités. "C'était quelqu'un d'exceptionnel, je l'admirais, j'ai besoin d'admirer des gens. Je trouve que ça vous tire vers le haut. C'était quelqu'un d'extra, très intelligent, un peu plus que la moyenne, un peu plus gentil que la moyenne, un peu plus modeste que la moyenne et surtout très vif. (...) C'était quelqu'un d'exceptionnel. C'est très dur. Je m'accroche, j'essaie de continuer à vivre", a-t-elle raconté.

Et l'ancienne star de Midi Première sur TF1 de revenir sur le contexte de leur rencontre au tout début des années 1990. "Si j'avais continué à faire une émission à midi et demi, je ne serais pas allée déjeuner dans un restaurant chinois où l'on se retrouvait tous à l'époque et c'est grâce à ce restaurant - car lui avait ses bureaux derrière - que j'ai rencontré Patrick", s'est-elle souvenue. Par la suite, ils avaient décidé de ne pas vivre dans le même appartement mais habitaient tout de même dans le même immeuble à Boulogne-Billancourt.

Il y a trois ans, alors qu'elle évoquait sa belle histoire d'amour, l'ex-candidate de La ferme célébrités déclarait au magazine Intimité : "C'est un ensemble entre ma famille et lui. Ils sont ma boule d'affection. Patrick est l'homme de ma vie. Même au bout de 25 ans, il me manque quand je ne suis pas avec lui." On comprend que son absence soit alors aujourd'hui insoutenable...

Thomas Montet