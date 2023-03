Danièle Gilbert fauchée ? L'animatrice franche sur sa situation : "Dans cette période difficile..."

La télévision, c'est comme le cinéma. Ses stars les plus anciennes doivent évoluer avec leur temps et laisser la place aux autres. C'est ce qu'a fait Danièle Gilbert. L'ancienne speakerine, vedette du petit écran, a pris sa retraite bien méritée il y a plusieurs années maintenant. Si elle était réapparue dans des émissions de téléréalité telles que La Ferme Célébrités, animer des programmes n'était plus d'actualité. En ce lundi 20 mars, jour de ses 80 ans, Danièle Gilbert n'a pas changé.

Si elle fera sans doute la fête avec ses proches pour célébrer son anniversaire, pas de chichis pour Danièle Gilbert qui, malgré la célébrité, a su rester simple. Il faut dire que ses revenus ne lui permettent pas non plus de privatiser tout un lieu pour accueillir des centaines d'invités pour y faire la fête. Loin d'avoir de l'argent à gogo, Danièle Gilbert avait tenu à préciser qu'elle n'était pas sur la paille non plus. Au contraire !

Il y a quelques années, trois ans après la disparition de son compagnon Patrick Scemama, Danièle Gilbert était annoncée comme "fauchée" par le magazine France Dimanche. Une information qu'elle avait rectifiée quelque temps plus tard dans une interview accordée à Gala.fr. "Je vous rassure, je vais bien. Dans cette période très difficile, il y a de la vraie misère pécuniaire, morale, sanitaire pour beaucoup de Français." Que l'on fasse d'elle une personne misérable à côté de ceux qui sont vraiment dans le besoin n'est donc pas passé du côté de Danièle Gilbert, dont la vie est celle d'une "Française moyenne" : "J'ai un toit, j'ai à manger, il n'y a aucun problème."

Une vie en solo après la mort de Patrick

L'argent n'est pas un problème, l'amour, en revanche, un peu plus. En 2018, Danièle Gilbert, très amoureuse de son compagnon Patrick Scemama, dont elle partageait la vie depuis 1991, lui faisait ses adieux. Le producteur était emporté des suites d'une maladie neurologique dégénérative. Depuis son départ, l'ancienne star de télé apprend à vivre seule, non sans mal : "On était si fusionnels, tout le temps ensemble. Les gens pensaient que c'est lui qui me suivait partout, mais c'était surtout l'inverse. Moi qui ne suis déjà pas casanière, mais alors lui, c'était encore pire. Il adorait sortir, aller dîner au restaurant, voir du monde, la foule."

Danièle Gilbert l'a d'ailleurs soutenu jusqu'au bout : "Il a été malade et j'ai tout fait pour qu'il ait une vie normale jusqu'au bout. Et puis il est parti, ça a été bien sûr un énorme choc. Mais il est toujours avec moi quand même. Comme ma maman que j'ai perdue." Quant à l'idée de refaire sa vie, elle ne se pose même pas la question : "J'ai vécu une vraie histoire d'amour. C'est vraiment l'amour de ma vie. Moi, je n'ai pas de frustration et je suis très bien comme je suis."