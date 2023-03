Danièle Gilbert et la mort de son âme soeur Patrick : "J'ai tout fait pour qu'il ait une vie normale jusqu'au bout"

Il était "son socle". Le producteur et compagnon de longue date de Danièle Gilbert, Patrick Scemama, est mort en 2018. Une disparition tragique et douloureuse pour l'ancienne animatrice de télévision, des suites d'une maladie neurologique dégénérative. Cependant, elle a toutefois accepté d'évoquer cet épisode de sa vie en interview. Invitée dans l'émission Chez Jordan du désormais célèbre présentateur Jordan De Luxe, diffusée ce jeudi 9 mars 2023, Danièle Gilbert s'est livrée comme rarement dans une séquence particulièrement touchante.

"C'était mon Patoche", commence par déclarer celle qui aurait des difficultés financières lorsqu'elle aperçoit une photographie de celui qui a partagé sa vie durant de longues années sur l'écran prévu à cet effet. "C'était mon Patrick, qui est parti il y a 4 ans et demi", poursuit Danièle Gilbert, expliquant qu'il a "beaucoup compté" pour elle durant leur "28 ans" de vie commune", bien qu'ils "n'étaient pas mariés".

À propos de la triste disparition de son âme soeur, elle développe : "Je l'ai accepté (son départ, ndlr). Il a été malade et j'ai tout fait pour qu'il ait une vie normale jusqu'au bout. Et puis il est parti, ça a été bien sûr un énorme choc. Mais il est toujours avec moi quand même. Comme ma maman que j'ai perdue".

Je ne veux pas d'enfant

C'est alors que Jordan De Luxe la questionne : "Retrouver quelqu'un, est-ce que c'est une question qu'on se pose ?" Ce à quoi Danièle Gilbert rétorque : "C'est à dire ? Tu veux me caser ? Non parce que j'ai vécu une vraie histoire d'amour. C'est vraiment l'amour de ma vie. Moi, je n'ai pas de frustration et je suis très bien comme je suis".

Elle est ensuite interrogée sur sa famille. "Alors les enfants, il y a déjà 6 petits-enfants du côté de mon frère et ma nièce, qui a 31 ans, attend une petite fille", confie-t-elle, emplie de bonheur et de fierté. "Et les enfants de votre côté ?", lui demande alors l'animateur. "Non parce que de mon côté, ça ne s'est pas présenté. Et de toute façon, faire une émission pendant 13 ans, au moment où j'aurais pu faire des enfants, où c'était le moment de les faire, ce n'était pas possible. Ou on change de métier. Un enfant, il a besoin d'avoir sa maman près de lui. Moi j'ai dit : 'Je ne veux pas d'enfant'", argumente Danièle Gilbert à ce sujet, pour conclure cette déclaration très émouvante.