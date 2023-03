Diaporama : Danièle Gilbert et la mort de son âme soeur Patrick : "J'ai tout fait pour qu'il ait une vie normale jusqu'au bout"

Une interview au cours de laquelle elle a évoqué des sujets particulièrement intimes. Danièle Gilbert et son mari Patrick Semana à la soirée annuelle tropézienne organisée par Marcel Campion au restaurant "La Bouillabaisse Plage". © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

" C'était mon Patrick, qui est parti il y a 4 ans et demi ", poursuit Danièle Gilbert, expliquant qu'il a "beaucoup compté" pour elle durant leur " 28 ans " de vie commune", bien qu'ils " n'étaient pas mariés ". Danièle Gilbert et son mari Patrick Semana - People à la 35ème Nuit des Publivores au Grand Rex à Paris, le 17 septembre 2015. © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

5 / 20