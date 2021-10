"Je ne veux pas..." : Danièle Gilbert bouleversée, réaction cash à une photo d'elle et son défunt mari

Danièle Gilbert est une femme toujours en deuil. En 2018, elle avait la douleur de perdre son mari Patrick. Et ce drame n'a pas cicatrisé comme on peut le constater. Conviée dans le programme L'Instant de Luxe sur Télé Star Play, elle a été questionnée sur cette belle et longue histoire d'amour. Mais elle ne voulait pas voir d'images...

Alors qu'une photo d'elle et de son époux apparaissait, Danièle Gilbert n'a pas supporté la chose et a déclaré, cash : "Je ne veux pas me voir (...) Grosse émotion, parce que c'est mon Patrick avec qui j'ai vécu 28 ans, et ça fera trois ans le 31 octobre qu'il est parti." L'ex-star de TF1, des années 1960 à 1980, vit très mal sa solitude amoureuse depuis le décès de Patrick Scemama. "C'était quelqu'un d'exceptionnel. Il était malade. C'était une maladie dégénérative. Jusqu'au bout, j'ai tout fait, pour qu'il ait l'impression d'avoir une vie normale. Comme il n'avait plus d'énergie, j'ai essayé de lui donner de l'énergie jusqu'au bout", a-t-elle souligné, rappelant qu'il souffrait de la maladie de Parkinson.

Danièle Gilbert, que l'on a récemment dit ruinée et sans revenus, a évoqué la possibilité de refaire sa vie même si, à 78 ans, c'est évidemment bien plus difficile : "J'ai vécu une très belle histoire d'amour et ça va très bien comme ça." Si la porte n'est pas fermée, elle n'est nullement dans la recherche d'un compagnon pour finir sa vie... Et puis, plutôt que de s'activer côté coeur, l'ancienne star de télé consacre surtout son énergie à sa carrière. Le grand public peut retrouver Danièle Gilbert sur les planches de théâtre avec la pièce Grosse Chaleur - signée Laurent Ruquier - un peu partout en France en 2021 et 2022.