Danièle Gilbert, le terrible deuil de Patrick : "On était si fusionnels..."

Dans les colonnes de France dimanche, paru le vendredi 24 juillet 2020, Danièle Gilbert s'est livrée sur les coulisses de son confinement. Cette animatrice mythique, qui adore sortir et aller vers les gens, dit avoir eu du mal à tenir ces quelques semaines d'enfermement.

Danièle Gilbert, 77 ans, était confinée seule chez elle, à Boulogne. "C'est petit, mais j'ai beaucoup de chance d'avoir une vue sur la verdure. Et puis, j'avais beaucoup de gens au téléphone, dont ma famille. Donc non, je ne peux pas dire que j'ai mal vécu cette solitude un peu forcée. Je souffre toujours du fait que Patrick soit parti il y a un an et demi...", se rappelle-t-elle, évoquant la mort de son compagnon Patrick Scemama, survenue le 31 octobre 2018. Son grand complice, qu'elle surnommait "Patoche", est décédé d'une maladie neurologique.

"On était si fusionnels, tout le temps ensemble. Les gens pensaient que c'est lui qui me suivait partout, mais c'était surtout l'inverse. Moi qui ne suis déjà pas casanière, mais alors lui, c'était encore pire. Il adorait sortir, aller dîner au restaurant, voir du monde, la foule", poursuit Danièle Gilbert, avec émotion.

La "Grande Duduche" l'avoue, Patrick aurait eu bien du mal à tenir en place pendant le confinement. "Ça aurait été impossible ! Patrick aimait tellement sortir, aller au restaurant, bouger, voir des gens... Non vraiment, heureusement pour lui qu'il n'a pas vécu cette période-ci, ça aurait été atroce. Il aurait été tellement malheureux", développe-t-elle.

Après le confinement vient la liberté. Danièle Gilbert en a profité pour aller voir ses proches. "Je ne suis pas allée faire la fiesta, juste retrouver ma famille. C'est ce qui m'importait et me manquait le plus. Et m'inquiétait aussi, beaucoup, je souhaitais de tout coeur qu'aucun d'entre eux ne soit touché. (...) Ne sautons pas de joie pour autant, car ce n'est pas fini. Nous devons vraiment continuer à être raisonnables. Je vais juste rester la Rambo des lingettes et des masques", prévient l'ancienne animatrice.

Retrouvez l'interview de Danièle Gilbert dans son intégralité dans le dernier numéro de France dimanche.