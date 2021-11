Diaporama Dany Boon et Laurence Arné inséparables : le couple apparaît pour un projet ambitieux

Dany Boon et Laurence Arné inséparables : le couple apparaît pour un projet ambitieux

Info - Dany Boon officialise avec Laurence Arné - Semi-exclusif - Dany Boon et Laurence Arné - After-party du film "La Ch'tite Famille" à la discothèque Yoyo à Paris, France, le 14 février 2018. Evènement organisé par Five Eyes Production. © Rachid Bellak/Bestimage

Info - Dany Boon officialise avec Laurence Arné - No Web - Laurence Arné, Dany Boon - Avant-première du film "Radin!" au cinéma Gaumont Opéra à Paris, France, le 22 septembre 2016. © Christophe Aubert via Bestimage

Exclusif - François Perret (chef patissier du Ritz), Catherine Caylac, Pauline Clavière, Redouane Bougheraba, Oxmo Puccino, Laurence Arné, Saphia Wesphael, Dany Boon, Mouloud Achour lors de l'enregistrement de l'émission "Clique", diffusée en clair sur Canal+ samedi 16 octobre 2021 à 12h45 et présentée par M.Achour. Le 14 octobre 2021 © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Dany Boon et sa compagne Laurence Arné, accompagnés par Alison Wheeler, rendent visite au caviste de Saint-Pée-sur-Nivelle, Adrien Goudier, avant la projection de leur dernier film "8, rue de l'humanité" le 7 octobre 2021.

Exclusif - Dany Boon et sa compagne Laurence Arné, accompagnés par Alison Wheeler, rendent visite au caviste de Saint-Pée-sur-Nivelle, Adrien Goudier, avant la projection de leur dernier film "8, rue de l'humanité" le 7 octobre 2021.

Info - Dany Boon officialise avec Laurence Arné - Semi-exclusif - Dany Boon et Laurence Arné lors de l'after-party du film de "Raid Dingue" au restaurant Bermuda Onion à Paris, France, le 24 janvier 2017. © Rachid Bellak/Bestimage

12 / 13

Info - Dany Boon officialise avec Laurence Arné - No Web - Laurence Arné, Dany Boon et Noémie Schmidt - Avant-première du film "Radin!" au cinéma Gaumont Opéra à Paris, France, le 22 septembre 2016. © Christophe Aubert via Bestimage