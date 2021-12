Diaporama Denis Brogniart décoré par Gabriel Attal : "Un moment intense" pour le présentateur

7 / 14

Denis Brogniart - 8ème édition du "Triathlon des roses" au Stade Français dans le domaine de Saint Cloud le 18 septembre 2021. A l'occasion d'Octobre Rose, mois consacré au dépistage du cancer du sein, la Fondation ARC organise un événement sportif et solidaire : le Triathlon des Roses. 200 femmes seront réunies dans le but de promouvoir la prévention, le dépistage et la recherche sur le cancer du sein. les femmes devront relever le défi d'enchaîner 3 disciplines sportives (la natation, le vélo et la course à pied), en individuel ou en équipe de 2 ou 3 personnes. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage