Denis Brogniart décoré par Gabriel Attal : "Un moment intense" pour le présentateur

C'est un immense honneur que vient de recevoir Denis Brogniart. Le mercredi 8 décembre 2021, le présentateur de Koh-Lanta 2021 a été décoré comme l'a dévoilé Alexia Laroche-Joubert sur son compte Instagram.

Caen, c'est "the place to be" en ce moment. Ce samedi 11 décembre se tiendra l'élection de Miss France 2022, au Zénith de la ville. Les 29 prétendantes au titre feront le maximum pour succéder à Amandine Petit (Miss France 2021). Toutes sont donc actuellement sur les lieux, la cérémonie approchant à grand pas. Alexia Laroche-Joubert, devenue présidente de la société, était également présente pour célébrer les vingt ans de règne de Sylvie Tellier (directrice générale de la société Miss France) et pour préparer la grande soirée.

Denis Brogniart était aussi de la partie afin de recevoir une décoration dont il peut être fier. Mercredi, il a en effet été fait Chevalier des Arts et des Lettres par Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. "Un moment intense" comme il l'a précisé en story. De son côté, Alexia Laroche-Joubert a partagé une photo sur laquelle on peut voir le présentateur de 54 ans de profil. L'homme politique est face à lui et lui dépose son insigne au niveau de sa veste de costume. "Deux événements importants dans la même journée, la remise des insignes de chevalier des arts et des lettres à @denisbrogniart_off et les 20 ans de règne de @sylvietellier à Caen alors que nous préparons la nouvelle cérémonie Miss France", peut-on lire en légende de la publication.

On peut aussi admirer un cliché sur lequel Sylvie Tellier a un immense bouquet dans les mains. Alexia Laroche-Joubert se trouve en arrière-plan, en pleine discussion.