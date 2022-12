Diaporama : Elisabeth de Belgique : Radieuse, la princesse héritière vole les habits de sa mère pour la carte de voeux

1 / 26 Elisabeth de Belgique : Radieuse, la princesse héritière vole les habits de sa mère pour la carte de voeux

2 / 26 La princesse Elisabeth de Belgique - Mariage de la princesse Maria Laura de Belgique et William Isvy à Bruxelles. © Frédéric Andrieu / Bestimage © BestImage, Frederic Andrieu

3 / 26 La reine Mathilde de Belgique - Le président de la Confédération suisse et sa femme lors du banquet d'état donné en leur honneur par le roi et la reine de Belgique à Bruxelles. © BestImage

4 / 26 Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde - Mariage de la princesse Maria Laura de Belgique et William Isvy à Bruxelles le 10 septembre 2022. © Frédéric Andrieu / Bestimage © BestImage, Frederic Andrieu

5 / 26 Le roi Philippe de Belgique - Le président de la Confédération suisse et sa femme lors du banquet d'état donné en leur honneur par le roi et la reine de Belgique à Bruxelles. Le 24 novembre 2022 © BestImage

6 / 26 Bain de foule pour le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique à Zoersel près d'Anvers, le 30 novembre 2022. © BestImage

7 / 26 Bain de foule pour le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique à Zoersel près d'Anvers, le 30 novembre 2022. © BestImage

8 / 26 Bain de foule pour le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique à Zoersel près d'Anvers, le 30 novembre 2022. © BestImage

9 / 26 La reine Mathilde, le roi Philippe, la princesse Elisabeth, le prince Emmanuel et la princesse Eléonore de Belgique - Mariage du comte Charles-Henri d'Udekem-d'Acoz et Caroline Philipe à l'église Saint-Michel de Pont-l'Évêque, France, le 3 septembre 2022. © BestImage

10 / 26 Le roi Philippe, la reine Mathilde et la princesse Elisabeth de Belgique assiste à la remise du béret bleu au prince Gabriel de Belgique à Bruxelles, Belgique, le 30 septembre 2022. Le béret bleu témoigne de la réussite des élèves-offiicers de l'Ecole Royale Militaire après une phase d'initiation de cinq semaines au camp d'Elsenborn. © Frederic Andrieu/Bestimage © BestImage, Frederic Andrieu

11 / 26 Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique visitent le service de santé mentale Monnikenheide-Spectrum à Zoersel près d'Anvers, le 30 novembre 2022. © BestImage

12 / 26 La reine Mathilde et le roi Philippe de Belgique, Ignazio Cassis et sa femme Paola - Le président de la Confédération suisse et sa femme lors du banquet d'état donné en leur honneur par le roi et la reine de Belgique à Bruxelles. Le 24 novembre 2022 © BestImage

13 / 26 La reine Mathilde de Belgique et Ignazio Cassis - Le président de la Confédération suisse et sa femme lors du banquet d'état donné en leur honneur par le roi et la reine de Belgique à Bruxelles. Le 24 novembre 2022 © BestImage

14 / 26 Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde de Belgique marchent aux côtés de 15 participants de divers groupes comme Health Oncology Program Exercise (HOPE), Fit Your Mind et ANDAGE pour soutenir "Moving Towards Mental Health". Le 28 octobre 2022. © BestImage

15 / 26 La reine Mathilde et le roi Philippe de Belgique - Le président de la Confédération suisse et sa femme en visite au Musée de la Musique en compagnie de la reine et du roi de Belgique à Bruxelles. Le 24 novembre 2022 © BestImage

16 / 26 La reine Mathilde de Belgique - Le président de la Confédération suisse et sa femme lors du banquet d'état donné en leur honneur par le roi et la reine de Belgique à Bruxelles. Le 24 novembre 2022 © BestImage

17 / 26 Le roi Philippe, la reine Mathilde et la princesse Elisabeth de Belgique assiste à la remise du béret bleu au prince Gabriel de Belgique à Bruxelles, Belgique, le 30 septembre 2022. Le béret bleu témoigne de la réussite des élèves-offiicers de l'Ecole Royale Militaire après une phase d'initiation de cinq semaines au camp d'Elsenborn. © Frederic Andrieu/Bestimage © BestImage, Frederic Andrieu

18 / 26 Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique, le président helvétique Ignazio Cassis et sa femme Paola Cassis visitent le musée d'instruments de musique à Bruxelles, le 24 novembre 2022. © BestImage

19 / 26 Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique, le président helvétique Ignazio Cassis et sa femme Paola Cassis visitent le musée d'instruments de musique à Bruxelles, le 24 novembre 2022. © BestImage

20 / 26 La reine Mathilde de Belgique, Ignazio Cassis, président de la confédération Suisse, Le roi Philippe de Belgique, Paola Rodoni Cassis - Le roi Philippe de Belgique, Ignazio Cassis, président de la confédération Suisse - Cérémonie d'accueil du président de la confédération helvétique en visite d'état à Bruxelles le 24 novembre 2022. © BestImage

21 / 26 Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde de Belgique marchent aux côtés de 15 participants de divers groupes comme Health Oncology Program Exercise (HOPE), Fit Your Mind et ANDAGE pour soutenir "Moving Towards Mental Health". Le 28 octobre 2022. © BestImage

22 / 26 Le roi Philippe, la reine Mathilde et la princesse Elisabeth de Belgique assiste à la remise du béret bleu au prince Gabriel de Belgique à Bruxelles, Belgique, le 30 septembre 2022. Le béret bleu témoigne de la réussite des élèves-offiicers de l'Ecole Royale Militaire après une phase d'initiation de cinq semaines au camp d'Elsenborn. © Frederic Andrieu/Bestimage © BestImage, Frederic Andrieu

23 / 26 Le roi Philippe, la reine Mathilde et la princesse Elisabeth de Belgique assiste à la remise du béret bleu au prince Gabriel de Belgique à Bruxelles, Belgique, le 30 septembre 2022. Le béret bleu témoigne de la réussite des élèves-offiicers de l'Ecole Royale Militaire après une phase d'initiation de cinq semaines au camp d'Elsenborn. © Frederic Andrieu/Bestimage © BestImage, Frederic Andrieu

24 / 26 Le roi Philippe, la reine Mathilde et la princesse Elisabeth de Belgique assiste à la remise du béret bleu au prince Gabriel de Belgique à Bruxelles, Belgique, le 30 septembre 2022. Le béret bleu témoigne de la réussite des élèves-offiicers de l'Ecole Royale Militaire après une phase d'initiation de cinq semaines au camp d'Elsenborn. © Frederic Andrieu/Bestimage © BestImage, Frederic Andrieu

25 / 26 la princesse Elisabeth de Belgique, le prince Emmanuel - Mariage de la princesse Maria Laura de Belgique et William Isvy à Bruxelles le 10 septembre 2022. © Frédéric Andrieu / Bestimage © BestImage, Frederic Andrieu