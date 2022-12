Elisabeth de Belgique : Radieuse, la princesse héritière vole les habits de sa mère pour la carte de voeux

Pour rappel, elle avait pris la pose en avril dernier pour célébrer ses 14 ans, un cliché sur lequel elle était apparue en compagnie des deux chiens de la famille. Et surprise, les animaux étaient une nouvelle fois de sortie ce mercredi pour la photo de Noël : couchés aux pieds de leur maître, tous les deux étaient sages et montrent qu'ils font réellement partie de la famille.

La nouvelle génération du royaume belge !

Egalement sur la photo, les deux fils du couple, les princes Gabriel (19 ans) et Emmanuel (17 ans). Tout aussi discrets, les jeunes garçons ont fièrement posé dans leur costume. Le cadet, d'ailleurs, ressemble de plus en plus à son célèbre papa, tandis que le plus grand est le portrait craché de sa mère !

Grands absents de la photo, l'ancien roi Albert II et la reine douairière Paola, qui ont laissé le trône en 2016 et restent de plus en plus discrets, se concentrant sur leurs autres enfants (Astrid et Laurent, ainsi que Delphine, la fille illégitime du roi Albert II) et sur leurs nombreux petits enfants. En plus d'Elisabeth, de Gabriel, d'Emmanuel et d'Eléonore, ils sont en effet les grands parents d'Amedeo (36 ans et déjà papa), de Maria Laura (34 ans), de Joachim (31 ans), de Luisa Maria (27 ans) et Laetitia Maria (19 ans), les enfants d'Astrid, ainsi que de Louise (18 ans) et Nicolas et Aymeric (17 ans), ceux du prince Laurent.