Maria Laura de Belgique fiancée : la date du mariage révélée, un lieu de rêve a été choisi !

Ses frères et soeurs, maintenant adultes, seront presque sûrement présents pour une rare sortie publique, notamment son frère aîné Amadeo (36 ans), marié et père de deux enfants (Anna-Astrid et Maximilian) , son petit frère, le prince Joachim (30 ans) et ses petites soeurs Luisa Maria (27 ans) et Laetitia (19 ans).

Et pas question d'envisager le mariage sans la présence de son oncle, le roi Philippe et la reine Mathilde, qui ont officiellement accordé sa main à son futur mari. Ceuxi-ci seront accompagnés pour cette belle union de leurs quatre enfants, la princesse héritière Elisabeth (bientôt 21 ans), le prince Gabriel (19 ans), le prince Emmanuel (bientôt 17 ans) et la princesse Eleonore (14 ans). Le prince Laurent, son autre oncle, sera quant à lui accompagné de sa femme Claire et de ses trois enfants, Louise (18 ans), Nicolas et Aymeric (16 ans et demi).

Si la jeune femme n'est que 9ème dans l'ordre de succession au trône, elle incarne une sorte de renouveau dans les monarchies européennes, incarnées par des futures reines (dont sa cousine Elisabeth, Catharina Amalia des Pays-Bas ou encore Leonor d'Espagne) et des jeunes filles au fort caractère... et engagées : Maria Laura, notamment, travaille dans le secteur du changement climatique.