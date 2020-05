Laurent de Belgique : Sa femme touchée par le Covid-19 après "une maladie grave"

Ce confinement a été riche en émotion et en stress pour Laurent de Belgique et sa famille. Comme le prince l'a lui-même raconté à nos confrères de Soir Mag, lors d'une interview publiée le 6 mai 2020, son épouse a non seulement été frappée par une mystérieuse maladie, mais a en plus contracté le coronavirus.

Depuis le mois de mars dernier, le frère du roi Philippe est confiné avec sa femme et leurs trois enfants, Louise (16 ans), Nicolas et Aymeric (14 ans) : "Depuis des semaines, nous ne sortons quasiment pas. Uniquement pour faire des courses et du sport. Et dans ce cas, nous sortons avec des masques et des gants (...). Nous ne savons pas comment, mais le coronavirus s'est invité dans notre foyer", a confié le Belge de 56 ans. Dans un premier temps, ce dernier n'a pas révélé l'identité de ce proche touché par le Covid-19.

Mais ce jeudi, le prince Laurent a confirmé à Het Nieuwsblad qu'il s'agissait de son épouse, la princesse Claire, 46 ans : "Il y a six mois, notre famille a été frappée par la maladie de ma femme Claire, une maladie grave. En plus de cela, elle a contracté le coronavirus au mois de mars", a-t-il expliqué, en précisant que le système immunitaire de la princesse avait "été gravement affaibli". "Mais grâce aux bons soins des spécialistes Marc Van Ranst et Michel Lambert, le virus a quand même été vaincu (...). Sa maladie a été découverte à un stade précoce. Le traitement est terminé, nous devons maintenant attendre et espérer que tout ira bien. Je l'espère (...). Je dois prendre soin de ma femme maintenant", a finalement confié le prince belge.