Leonor d'Espagne : Mais d'où vient ce mystérieux pendentif qui intrigue tant les Espagnols ?

Un collier en or, un pendentif avec une inscription en arabe... Il n'en fallait pas plus pour intriguer toute la presse de son pays ! Ce lundi, alors qu'elle visitait un monastère à Majorque, où elle est en vacances avec sa famille, la jeune Leonor d'Espagne est apparue dans une courte robe blanche, perchée sur ses éternelles espadrilles à talon et un bijou autour du cou que les plus fins observateurs n'ont pas laissé passer.

Rapidement, les plus perspicaces d'entre eux ont réussi à traduire le mot en arabe qui constituait le pendentif et n'ont pas été déçus, puisqu'il s'agit du nom "Amour". De quoi lancer pas mal de rumeurs, même si, officiellement, la princesse n'a personne dans sa vie. La jeune fille, qui aura 17 ans en octobre, ne s'est en effet jamais affichée avec un petit ami, pas plus que sa soeur Sofia (15 ans). Alors, s'agirait-il d'une histoire d'amour secrète ? Cela se pourrait bien !

En effet, l'héritière du trône d'Espagne a passé l'année dernière dans un pensionnat au Pays de Galles... et y aurait trouvé l'amour ! Loin de ses parents mais également de la médiatisation, elle aurait en effet pu vivre une vie plus normale et sortir avec un jeune homme, qui aurait été reçu par ses parents à Madrid pour les vacances. Un ado sur lequel peu de détails sont sortis, mais qui pourrait être l'acheteur de ce joli collier.

Mais selon certains journalistes, pas de quoi s'emballer : le mot "amour" est un mot universel qui aurait simplement pu plaire à la princesse. Ceux-ci rappellent d'ailleurs que les deux filles du roi Felipe VI et de la reine Letizia parlent arabe depuis qu'elles sont petites : sachant à quel point les langues sont importantes, les souverains ont tenu à ce qu'elles y soient formées depuis leur naissance.

Les deux jeunes filles parlent donc espagnol, basque, catalan et galicien (les quatre langues de leur pays), ainsi qu'arabe et anglais. Elles sont également formées au français, à l'allemand et au chinois, de quoi en faire des princesses parfaitement éduquées. Des jeunes filles qui prennent de plus en plus d'indépendance : cet été, les deux demoiselles ont effectué leurs premiers engagements solo en Espagne et à l'étranger.