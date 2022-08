Diaporama : Maria Laura de Belgique fiancée : la date du mariage révélée, un lieu de rêve a été choisi !

1 / 15 Maria Laura de Belgique fiancée : la date du mariage révélée, un lieu de rêve a été choisi !

2 / 15 La Princesse Maria-Laura de Belgique assiste au mariage du Prince Jean-Christophe Napoleon et d'Olympia Von Arco-Zinneberg aux Invalides à Paris, France. Photo by David Niviere/ABACAPRESS.COM

3 / 15 La Princesse Royale Astrid et le Prince Lorenz sont heureux de vous annoncer les fiançailles de sa Majesté la Princesse Maria Laura et de Sir William Isvy. Photo by Andrew Ferraro/ABACAPRESS.COM

4 / 15 La princesse Maria Laura de Belgique - Leurs majestés le roi et la reine, leurs altesses royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg et les membres de la famille royale assistent à la messe d'action de grâce à l'occasion du 25ème anniversaire du décès de sa majesté le roi Baudouin à Bruxelles en Belgique.





5 / 15 Maria Laura de Belgique, guest - Mariage du prince Jean-Christophe Napoléon et de la comtesse Olympia d'Arco-Zinneberg à la cathédrale Saint-Louis des Invalides à Paris le 19 octobre 2019. © Dominique Jacovides / Bestimage





6 / 15 La princesse Maria Laura et la princesse Louisa Maria - Leurs majestés le roi et la reine, leurs altesses royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg et les membres de la famille royale assistent à la messe d'action de grâce à l'occasion du 25ème anniversaire du décès de sa majesté le roi Baudouin à Bruxelles en Belgique le 8 septembre 2018.





7 / 15 Le roi Philippe, la reine Mathilde, la princesse Eléonore et le prince Gabriel, le prince Lorentz, la princesse Astrid, le Prince Amadeo, sa femme Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein, le princesse Maria Laura de Belgique - Obsèques de la reine Fabiola de Belgique en la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles. Le 12 décembre 2014





8 / 15 Le prince Amedeo et la princesse Elisabetta de Belgique, la princesse Maria Laura et la princesse Louisa Maria - Leurs majestés le roi et la reine, leurs altesses royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg et les membres de la famille royale assistent à la messe d'action de grâce à l'occasion du 25ème anniversaire du décès de sa majesté le roi Baudouin à Bruxelles en Belgique le 8 septembre 2018.





9 / 15 La princesse Maria Laura et la princesse Louisa Maria - Leurs majestés le roi et la reine, leurs altesses royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg et les membres de la famille royale assistent à la messe d'action de grâce à l'occasion du 25ème anniversaire du décès de sa majesté le roi Baudouin à Bruxelles en Belgique le 8 septembre 2018.





10 / 15 1er rang : le roi Albert de Belgique, le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique, et la princesse Eléonore / 2ème rang : la princesse Claire, le prince Lorenz et la princesse Astrid de Belgique, et leurs enfants Amedeo, Maria Laura - Obsèques de la reine Fabiola de Belgique en la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles. Le 12 décembre 2014





11 / 15 Princesse Maria Laura de Belgique et le Prince Joachim de Belgique - Mariage du Prince Amedeo de Belgique et de Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein, à la basilique de Santa Maria à Trastevere, Rome, Italie le 5 juillet 2014.





12 / 15 La Princesse Maria- Laura de Belgique et son fiancé William Isvy au mariage royal du Prince Joseph Emmanuel du Liechtenstein et de Maria Claudia Echavarria Suarez à Carthagena, en Colombie, le 25 mars 2022. Photo by David Niviere/ABACAPRESS.COM

13 / 15 La Princesse Maria- Laura de Belgique et son fiancé William Isvy au mariage royal du Prince Joseph Emmanuel du Liechtenstein et de Maria Claudia Echavarria Suarez à Carthagena, en Colombie, le 25 mars 2022. Photo by David Niviere/ABACAPRESS.COM

14 / 15 La Princesse Maria Laura de Belgique le 8 septembre 2018, après une messe. Photo by Albert Nieboer/DPA/ABACAPRESS.COM