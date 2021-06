Diaporama Elizabeth II entourée : les 100 ans du prince Philip fêtés dans l'intimité familiale

La reine Elizabeth II et le prince Andrew, duc d'York au Royal Ascot. Le 22 juin 2019

Le prince Edward, comte de Wessex, et Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, lors de leur visite à l'hôpital Frimley Park dans le cadre de la Journée internationale des infirmières, à Frimley, le 12 mai 2021.

La reine Elizabeth II et son défunt mari, le prince Philip, duc d'Edinbourgh, au jardin de la Villa Guardamangia à Malte. Le 25 novembre 1949.

Mariage d'Elizabeth et Philip au palais de Buckingham, en 1947.

La reine Elizabeth et le prince Philip à Londres juste avant leur mariage, en 1947.

La reine Elizabeth II d'Angleterre et son mari, le prince Philip, duc d'Edimbourg, en visite à Malte. Le 17 novembre 1967 © Keystone Press Agency / Zuma Press / Bestimage

Le prince Philip et la reine Elizabeth II en 1968.

La reine Elizabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg, Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William et leurs deux enfants, les princes Charlotte et George, au balcon du palais de Buckingham pour assister à la parade "Trooping The Colour". Londres, le 17 juin 2017.