Diaporama Elizabeth II "mal à l'aise" : ce sacrifice qui lui coûte beaucoup

12 / 19

Capture d'écran d'une vidéo inédite de la famille royale dévoilée lors d'un sketch avec le prince William et Stephen Fry, le jeudi 23 avril 2020. A la fin de la vidéo, on a pu voir le prince se réunir avec Kate Middleton et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis devant chez eux pour applaudir le personnel soignant.