Diaporama : Elodie Fontan canon en bikini : vacances à Djerba avec un autre acteur, Philippe Lacheau réagit

1 / 21 Elodie Fontan canon en bikini : vacances à Djerba avec un autre acteur, Philippe Lacheau réagit

2 / 21 Exclusif - Elodie Fontan, marraine du LGCT-LPEJ - Photocall du dîner - Longines Paris Eiffel Jumping au Champ de Mars à Paris © Luc Castel/Bestimage





3 / 21 Elodie Fontan et son compagnon Philippe Lacheau au village (Jour 7) lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022 à Paris, France, le 28 mai 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





4 / 21 Elodie Fontan - Avant-première du film "Menteur" à l'UGC Bercy à Paris le 27 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

5 / 21 Exclusif - Philippe Lacheau, Medi Sadoun, Élodie Fontan, Didier Bourdon, Tarek Boudali et Julien Arruti - P. Lacheau (réalisateur et acteur du film) fête les 3 millions d'entrées pour le film "Alibi.com" entouré des acteurs du film au restaurant la Gioia à Paris le 15 mars 2017 © Rachid Bellak / Bestimage





6 / 21 Medi Sadoun - Photocall "Itinéraire D’une Maman Braqueuse" lors de la 21ème édition du Festival de la Fiction TV de la Rochelle le 12 septembre 2019. ©Patrick Bernard / Bestimage Synopsis: Quand Laura quitte son compagnon qui la trompe, elle veut offrir à ses deux fils le meilleur, une vie plus belle que la sienne. Laura aspire à un bonheur simple : un cocon douillet et un boulot qui lui permette de payer les factures et de temps en temps, un repas de fête. Mais pour s’offrir tout cela, Laura s’endette, et bientôt, elle vit à crédit. Elle a beau se battre, trouver un deuxième travail, ça ne suffit pas. Harcelée par ses créanciers, dépossédée de tout y compris de sa dignité, Laura ne voit plus qu’un seul moyen de s’en sortir...

7 / 21 Elodie Fontan - Les célébrités dans les tribunes des Internationaux de France de Roland Garros, le 28 mai 2022. Merci de flouter le visage des enfants avant parution. © MPP / Bestimage





8 / 21 Elodie Fontan - Avant-première du film "Ambulance" à l'UGC Normandie à Paris le 20 mars 2022. © Coadic Guirec/Bestimage





9 / 21 Elodie Fontan et son compagnon Philippe Lacheau - Avant-première du film "Super-héros malgré lui" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 31 janvier 2022. © Coadic Guirec/Bestimage

10 / 21 Medi Sadoun - Photocall lors du Festival de la Fiction de La Rochelle. Le 16 septembre 2021



11 / 21 Elodie Fontan ("Super Héros malgré Lui") - People lors de la 25ème édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez le 18 janvier 2022. © Christophe Aubert via Bestimage





12 / 21 Élodie Fontan - Photocall du défilé Etam Live Show 2020 à Paris le 29 septembre 2020. © Pool Agence Bestimage





13 / 21 Philippe Lacheau et sa compagne Elodie Fontan lors de la cérémonie d'ouverture de la 25ème édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez le 17 janvier 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage





14 / 21 Philippe Lacheau et Elodie Fontan au photocall de la soirée d'ouverture de la 25ème édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez le 17 janvier 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage





15 / 21 Elodie Fontan et Philippe Lacheau lors de la soirée de présentation de la collection Messika by Kate Moss à l'hôtel Ritz à Paris le 3 octobre 2021. © Rachid Bellak / Bestimage





16 / 21 Exclusif - Medi Sadoun - Backstage de l'émission "Tout le monde chante contre le cancer" au Palais des Congrès à Paris, diffusée le 23 décembre sur W9. L'association "Tout le monde contre le cancer" a le plaisir de vous inviter à son Gala de Noël annuel "Les Stars Relèvent Le Défi" le 6 décembre au Palais des Congrès !&

8232; L'objectif ? lever un maximum de fonds pour financer les actions de l'association.&

8232; Au programme, plus de 30 artistes engagés, des chansons, des duos inédits, du rêve et de très belles surprises ! © Giancarlo Gorassini-Cyril Moreau / Bestimage

Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse

17 / 21 Exclusif - Philippe Lacheau et Elodie Fontan - Surprises - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 9" à la Seine musicale à Paris, diffusée le 27 novembre sur TF1 à 21h05 Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 10 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Avec une surprise faite à un couple d'artistes et un anniversaire surprise sur le plateau pour l'un des invités. © Gaffiot-Moreau / Bestimage





18 / 21 Elodie Fontan - Les personnalités assistent au Longines Paris Eiffel Jumping au Champ de Mars, le 26 juin 2021. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage





19 / 21 Philippe Lacheau et sa compagne Elodie Fontan - Montée des marches du film "Once upon a time... in Hollywood" lors du 72ème Festival International du Film de Cannes. Le 21 mai 2019 © Borde / Bestimage





20 / 21 Elodie Fontan - 27ème cérémonie des Trophées du Film Français au Palais Brongniart à Paris, le 11 février 2020. © Coadic Guirec/Bestimage