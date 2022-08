Elodie Fontan canon en bikini : vacances à Djerba avec un autre acteur, Philippe Lacheau réagit

Elodie Fontan et Medi Sadoun apparaissent plus épanouis que jamais. La maman de Raphaël dévoile même sa silhouette parfaite dans un bikini noir à tomber, ce qui n'a pas laissé de marbre son chéri Philippe Lacheau. En découvrant les photos publiées sur le compte de Medi Sadoun, le cinéaste n'a pas pu s'empêcher de réagir, avec humour : "Elle a l'air cool cette meuf", a-t-il écrit dans un commentaire, accompagné d'un émoji aux yeux en forme de coeur. Medi Sadoun ne s'est pas fait prier pour répondre, rentrant dans son jeu : "Elle m'a dit pareil de toi, je peux organiser une rencontre si tu veux."

Elodie Fontan partage la vie de Philippe Lacheau depuis 2015, plusieurs années après la fin de la romance entre le réalisateur et Reem Kherici, avec qui il est resté très proche malgré leur séparation. Le couple fait partie de ceux qui combinent vie privée et vie professionnelle. Si pour certains, mêler travail et amour ne fait pas bon ménage, force est de constater que ça leur a plutôt réussi ! S'ils ne sont pas mariés, Elodie Fontan et Philippe Lacheau ont construit le plus beau des projets ensemble en fondant une famille et en accueillant Raphaël en décembre 2019. Sans doute le plus beau de leur Noël.