Elodie Fontan et son compagnon Philippe Lacheau, amoureux complices à Roland-Garros

Présents en tribunes lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022 à Paris, Elodie Fontan et Philippe Lacheau ont croisé Mathilde Seigner mais aussi Valérie Karsenti. Sublime dans une combinaison colorée liberty, l'actrice de 34 ans qui a joué dans la série Joséphine ange gardien portait également une veste en jean associée à des baskets blanches. De son côté, Philippe Lacheau avait adopté une tenue très décontractée en associant un pantalon blanc, une veste bleue marine et un chapeau estival.

En couple depuis 2015, les deux acteurs s'étaient rencontrés sur le tournage du film Babysitting 2. Ils ne se sont depuis jamais quittés et sont devenus parents d'un petit garçon prénommé Raphaël né en décembre 2019. Très heureux avec l'actrice, Philippe Lacheau avait confié à Purepeople en 2019 avoir "beaucoup de chance" de partager sa vie.

Interrogé sur son quotidien avec l'actrice de la série Clem dans l'émission En aparté sur Canal +, il avait révélé : "Plusieurs fois, elle me dit de couper, en fait, parce que j'ai tendance à tout le temps réfléchir, écrire, travailler, je travaille énormément et elle a raison, de dire à un moment, faut couper, faut profiter d'autre chose, de la vie, de tout ça." Message reçu pour le réalisateur des films Alibi.com, Babysitting, Babysitting 2 et Super-héro malgré lui qui a pris une pause salvatrice avec sa chérie en allant profiter du soleil à Roland-Garros.

Récemment interviewée par le magazine Variation, la jolie blonde, qui travaille régulièrement avec son compagnon au cinéma, avait révélé qu'elle mettait un point d'honneur à s'entourer de personnes bienveillantes dans leur vie professionnelle : "Dans chaque film, nous avons des invités, des gens que l'on apprécie. Nous sommes une bonne équipe et on aime bien s'entourer de personnes cool avec une bonne énergie" confiait-elle.

Très discrets, le couple n'a jamais exposé le visage de leur fils sur les réseaux sociaux. Une décision sage et prudente pour les amoureux qui tiennent à préserver la vie privée de leur précieux Raphaël.