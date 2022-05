Cristina Cordula et son mari Frédéric assortis : total look jean à Roland-Garros

Qui se ressemble, s'assemble. C'est l'adage qui pourrait totalement correspondre au couple formé parCristina Cordula et son époux Frédéric Cassin. Premier fan de sa femme, l'homme d'affaires semble suivre ses conseils vestimentaires à la lettre puisqu'il est apparu dans les tribunes de Roland-Garros en total look denim parfaitement assorti à son épouse. Tout y est ! Même casquette (de la même couleur) et veste en jean (très) similaire, le couple s'est accordé à la perfection niveau look. Un style sûrement "magnifaïk" pour la jolie brune qui a dû féliciter son chéri de mettre tant de bonne volonté à porter le même dress code qu'elle.

Il a vraiment un bon swagg

Interviewée dans l'émission Ça fait du bien sur Europe 1 le 15 septembre 2020, la maman d'Enzo (né d'une précédente union) confiait d'ailleurs à propos de son époux que celui-ci avait totalement changé sa garde-robe depuis leur rencontre. "Il m'a dit l'autre jour : 'Cristina, tu m'as grave relooké'. C'est vrai que quand on s'est connus, il s'habillait d'une façon que j'aimais moins. Mais je ne l'ai pas relooké, c'est lui aussi qui a eu envie de changer. Quand on fait les boutiques, je lui dis que je trouve certaines pièces sympas, mais je ne le force à rien. C'est venu de lui-même et maintenant il est super looké. Il était bien avant mais là il a vraiment un bon swagg." révélait-elle. Un homme devenu très stylé donc et qui est selon Cristina la perle rare. "Je l'aime et je suis persuadée d'avoir trouvé mon homme", ajoutait-elle ainsi auprès des journalistes de Gala.

Ensemble depuis 2013, Frédéric Cassin et la conseillère en look la plus célèbre de France se sont mariés le 6 juin 2017 à Capri en Italie. Et parce qu'ils voulaient faire les choses en grand, les deux amoureux se sont également dit "oui" à Singapour (la ville de son mari) et à Rio (sa ville natale). Pour rappel, Frédéric Cassin est un businessman originaire de Marseille qui travaille dans l'import-export. En 2000, il a fondé l'entreprise StarAsia spécialisée dans les cosmétiques.