Cristina Cordula amoureuse : rare photo avec Frédéric, son "Valentin"

"Magnifaïque" ! Le 14 février 2021, Cristina Cordula a laissé voir le visage de l'homme qui partage sa vie depuis 2013, Frédéric Cassin. Une photo rare qui révèle un peu plus l'intimité de la conseillère en look la plus célèbre de la chaîne M6. En légende d'un cliché où l'on découvre le businessman avec une casquette et des lunettes noires, elle écrit : "Forever mon Valentin, j'ai trop de chance que tu sois dans ma vie, je t'aime". En couple depuis sept ans maintenant, les amoureux se sont mariés en juin 2017 à Capri. Très discrets, ils s'étaient affichés pour la première fois ensemble lors de l'événement Octobre Rose en 2015.

Rapidement, les fans de Cristina ont réagi à cette publication et ont souhaité à la star de l'émission Les Reines du Shopping une bonne Saint-Valentin. "Bonne st Valentin Cristina que de l'amour", "Vous êtes l'amour la saint Valentin même je vous aime", "Joyeuse Saint Valentin", "Bonne St Valentin à vous deux", "Très belle photo", "Soyez heureux. Joyeuse fête de l'amour" peut-on lire en commentaires.

Originaire de Marseille, Frédéric est un businessman qui travaille dans l'import-export. En 2000, il fondait l'entreprise StarAsia spécialisée dans les cosmétiques. Interviewée dans l'émission Ça fait du bien sur Europe 1 le 15 septembre 2020, la maman d'Enzo (26 ans, né d'une précédente union) avait évoqué l'une des confidences de son époux...