Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3 : les acteurs en deuil après un drame mortel

Triste nouvelle pour le monde du cinéma. Une collision mortelle a eu lieu le vendredi 23 avril 2021 au soir sur la D65 de Vienne. Trois machinistes âgés de 19, 47 et 49 ans ont trouvé la mort dans cet accident de la route, endeuillant l'équipe de tournage du troisième volet de Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?. Les trois employés participaient à un tournage à Châtellerault, dans la Vienne, comme l'apprend Le Parisien dans un article du 24 avril.

Citant des sources proches du dossier et la Nouvelle République, nos confrères expliquent qu'un quatrième technicien présent dans le véhicule accidenté se trouve à l'hôpital de Poitiers, dans un état grave. La voiture des machinistes a heurté un autre véhicule, dont le conducteur a été transféré à l'hôpital. Un choc violent qui aurait détruit les deux voitures, causé par une manoeuvre de dépassement. Le conducteur, seul, aurait percuté la voiture des employés, qui arrivait en face. Une enquête menée par la gendarmerie de Loudun devra déterminer s'il y a eu un refus de priorité.

D'après le maire de Pouant, Jacques Proust, qui s'est rendu sur les lieux de l'accident, "la première voiture n'a pas touché terre et a volé dans le champ". "L'autre voiture a été arrêtée par le poteau téléphonique, deux personnes sont mortes sur le coup. Une personne était incarcérée, il a fallu la sortir de là et on a essayé de faire un massage cardiaque sur une victime mais elle est décédée", a regretté l'élu auprès de France Bleu Pouant. Il évoque au passage une route accidentogène qui pourrait être sécurisée avec un panneau stop.

Cet accident grave a mobilisé six véhicules de pompiers, deux du Smur et un hélicoptère. La mairie de Châtellerault - décor du film Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? - a annoncé la suspension du tournage. Les têtes d'affiche de la comédie à succès, Christian Clavier, Chantal Lauby, Medi Sadoun, Frédéric Chaud, Noom Diawara ou encore Frédérique Bel marqueront ainsi une pause indéterminée dans le tournage.