Diaporama : Élodie Frégé "seule" et "à l'agonie" après la Star Academy : "J'ai eu envie de me foutre en l'air"

Exclusif - Élodie Frégé - People au spectacle "Cabaret" lors de la soirée de réouverture du Lido à Paris le 1er décembre 2022. Exit les plumes et les strass: le mythique cabaret du Lido, rebaptisé Lido2Paris après avoir mis un terme à ses revues, a rouvert jeudi avec la célèbre comédie musicale "Cabaret" sous la direction artistique de JL Choplin, une nouvelle production de Cabaret, mise en scène et scénographiée par R. Carsen (Singin' in the Rain, My Fair Lady au Théâtre du Châtelet mais aussi d'innombrables mises en scènes d'opéras et de pièces de théâtre à l'Opéra Bastille, au Palais Garnier, à la Comédie-Française et dans les plus grandes salles du monde entier). Ce sera la première fois que ce musical culte sera donné à Paris dans sa version originale en anglais surtitré. 60 représentations exceptionnelles dans un lieu mythique... le spectacle à ne pas manquer pour la fin d'année 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

