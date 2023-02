Diaporama : Emiliano Martinez élu meilleur gardien de l'année : la réaction de Kylian Mbappé fait bondir les internautes !

1 / 13 Emiliano Martinez élu meilleur gardien de l'année : la réaction de Kylian Mbappé fait bondir les internautes !

2 / 13 La réaction de Kylian Mbappé fait bondir les internautes après le trophée reçu par Emiliano Martinez Emiliano Martinez (meilleur gardien de but) lors de la cérémonie des Best Fifa awards à la salle Pleyel à Paris. © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

3 / 13 Ce 27 février, la FIFA a organisé les trophées The Best à la salle Pleyel, à Paris. Le joueur argentin Emiliano Martinez a été sacré meilleur gardien de l'année Kylian Mbappé (trophée FIFPro Team World Hommes) lors de la cérémonie des Best Fifa awards à la salle Pleyel à Paris le 27 février 2023. © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

4 / 13 Une performance qu'il doit en grande partie à sa victoire en Coupe du monde et à son match face à la France en finale Emiliano Martinez (meilleur gardien de but) lors de la cérémonie des Best Fifa awards à la salle Pleyel à Paris le 27 février 2023. © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

5 / 13 Présent dans la salle, Kylian Mbappé avait l'air tendu au moment de la récompense d'Emiliano Martinez Kylian Mbappe et Wilfrid Mbappe - Photocall de la cérémonie des Best FIFA Football Awards à la salle Pleyel à Paris le 27 février 2023. © Michael Baucher / Panoramic / Bestimage © BestImage, Michael Baucher / Panoramic / Bestimage

6 / 13 Une attitude qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, où les internautes s'en sont donnés à coeur joie, comparant notamment sa réaction avec celle de son coéquipier, Lionel Messi Lionel Messi (meilleur joueur de l'année), Kylian Mbappé (trophée FIFPro Team World Hommes) et Achraf Hakimi (trophée FIFPro Team World Hommes et visé par une enquète pour viol) lors de la cérémonie des Best Fifa awards à la salle Pleyel à Paris le 27 février 2023. © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

7 / 13 Malgré tout, le Français a été très fair play, félicitant Emiliano Martinez après la cérémonie Emiliano Martinez et sa femme Amanda - Arrivées à la cérémonie des Best FIFA Football Awards à la salle Pleyel à Paris, France, le 27 février 2023. Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

8 / 13 Emiliano Martinez au match de football de quart de finale opposant l'Argentine aux Pays-Bas lors de la coupe du Monde au stade Lusail à Doha au Qatar, le 9 décembre 2022. L'Argentine bat les Pays-Bas aux Tirs au but 4 - 3 après un match nul 2-2. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage

9 / 13 Kylian Mbappé (trophée FIFPro Team World Hommes) lors de la cérémonie des Best Fifa awards à la salle Pleyel à Paris le 27 février 2023. © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage

10 / 13 Emiliano Martinez (meilleur gardien de but) lors de la cérémonie des Best Fifa awards à la salle Pleyel à Paris le 27 février 2023. © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage

11 / 13 Kylian Mbappé (trophée FIFPro Team World Hommes) et Achraf Hakimi (trophée FIFPro Team World Hommes et visé par une enquète pour viol) lors de la cérémonie des Best Fifa awards à la salle Pleyel à Paris le 27 février 2023. © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage

12 / 13 Emiliano Martinez et sa femme Amanda - Arrivées à la cérémonie des Best FIFA Football Awards à la salle Pleyel à Paris, France, le 27 février 2023. Cyril Moreau/Bestimage © BestImage