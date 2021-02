Diaporama Emma Coronel Aispuro : La jeune épouse d'El Chapo arrêtée aux États-Unis

Emma Coronel Aispuro, épouse du narcotrafiquant El Chapo sortant d'une cour de New York entourée de gardes du corps.

Mugshot du mexicain "El Chapo" Guzman, le plus grand des barons de la drogue le 25 février 2014. Le trafiquant de drogue le plus "puissant du monde", recherché par le Mexique et les Etats-Unis, Joaquin "Chapo" Guzman, chef du cartel de Sinaloa (nord-ouest), a été arrêté samedi à l'issue de 13 ans de cavale.