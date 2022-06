Diaporama : Emmanuel-Philibert de Savoie revient sur sa participation polémique à une émission célèbre

Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et la princesse Clotilde (Courau) au Théâtre de Paris.

Le prince Emmanuel-Philibert de Savoie et Natalia Titova dans l'émission "Ballando Sotto le Stella".

Le prince Emmanuel-Philibert de Savoie et Natalia Titova dans l'émission "Ballando Sotto le Stella".

8 / 15

Carte de voeux de la famille princière de Savoie - La princesse Vittora, la princesse Luisa et leurs parents, le prince Emmanuel-Philibert et la princesse Clotilde. © Real Casa di Savoia via Bestimage