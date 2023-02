Diaporama : Florent Pagny : Sa fille Ael dévoile des cheveux interminables sous les fesses, une renversante sirène sur la plage

1 / 26 Florent Pagny : Sa fille Ael dévoile des cheveux interminables sous les fesses, une renversante sirène sur la plage

2 / 26 Ael, la fille de Florent Pagny s'est complètement lâchée sur Instagram. Exclusif - Florent Pagny - Enregistrement de l'émission "Symphonie pour la vie, Spéciale Pièces Jaunes" aux Folies Grüss à Paris, diffusée le 4 février sur France 3. Le 12 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

3 / 26 En général plutôt discrète, la jeune fille a cette fois ci montré son bikini et sa longue chevelure. Exclusif - Aël Pagny (fille de Florent Pagny) et sa mère Azucena Caamaño (Caamano) - Arrivées de l'émission "Vivement Dimanche" qui sera diffusée le 21 novembre 2021 au studio Gabriel à Paris, France, le 03 novembre 2021. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

4 / 26 Très sexy, avec son corps bronzé, elle a dû beaucoup plaire aux internautes. Ael Pagny se lâche sur la plage ! @ Instagram © Ael Pagny

5 / 26 Sur ses photos en revanche, pas de traces de ses parents ni de son frère ainé Inca, lui aussi discret. Ael Pagny se dévoile sur Instagram © Ael Pagny

6 / 26 Un repos bien mérité après plusieurs mois passés à soutenir son père atteint d'un cancer du poumon. Exclusif - Aël Pagny (fille de Florent Pagny) - Arrivées de l'émission "Vivement Dimanche" qui sera diffusée le 21 novembre 2021 au studio Gabriel à Paris, France, le 03 novembre 2021. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

7 / 26 Et qui montre à quel point elle ressemble à sa mère Azucena ! Ael Pagny se dévoile sur Instagram © Ael Pagny

