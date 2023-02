Florent Pagny : Sa fille Ael dévoile des cheveux interminables sous les fesses, une renversante sirène sur la plage

Ces derniers mois, elle a dû traverser des moments difficiles... À 23 ans, Ael Pagny, la fille cadette du chanteur Florent Pagny, ne gardera pas un très bon souvenir de l'année 2022 : en janvier, son père annonçait être atteint d'un cancer des poumons, pour lequel il a subi divers traitements pendant plusieurs mois. Une épreuve douloureuse, même s'il est désormais sur la bonne voie pour la guérison, et surtout pour sa famille, qui a dû le soutenir sans faillir.

Ce qui explique sans doute pourquoi la jeune Ael a décidé de relâcher un peu la pression ces derniers jours et de s'offrir quelques heures sur une magnifique plage entre copines. Et sur les stories publiées sur son compte Instagram, on voit bien que la jeune femme se lâche complètement : avec ses très longs cheveux au vent (qui descendent sous les fesses, probablement des extensions ajoutées pour l'occasion ?) et son maillot de bain échancré, elle semble profiter à fond du moment présent. Filmant des surfeurs, elle n'a pas précisé si elle s'est elle-même saisie de sa planche ensuite pour faire quelques glissades sur l'eau, ou si elle a simplement profité du spectacle, mais on imagine que cela a dû la tenter !

"Elle me connait bien"

Si l'on ne voit pas son discret frère aîné Inca (26 ans) sur les stories, ni leur mère Azucena, difficile de ne pas remarquer une nouvelle fois à quel point la jeune fille est le portrait craché de sa mère, dont elle est très proche. Son père, quant à lui, doit bien se reposer avant de pouvoir reprendre sa carrière comme avant la maladie. Déjà de retour ces derniers jours, il a notamment dévoilé un clip avec Kendji, invité chez lui, en Patagonie.

Très fier de sa progéniture, mais notamment de sa fille dont il publie parfois les photos, il avait évoquée en mai dernier leur relation privilégiée : "Elle me connaît bien, même si Ael est assez pudique, introvertie. Elle a parfois un peu de mal à me faire sortir de ma zone de confort", avait-il raconté, avant de décrire la façon dont toute sa famille avait géré le cancer : "On relativise tout ça en famille. On ne veut pas se faire embarquer par le drame. Chez nous, on se dit qu'il y aura toujours des solutions puisqu'il y a un problème !" Un bel état d'esprit qui l'a sûrement aidé à traverser cette tempête sans flancher !