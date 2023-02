Florent Pagny et Azucena : Leur fils Inca amoureux, charmante photo de l'heureuse élue pour la Saint-Valentin

Peu de chance de douter de la parenté de Florent Pagny et son épouse Azucena avec leurs enfants Inca, 26 ans et Aël, 23 ans. Les amoureux ont chacun hérité de leur version mini. La jeune femme ressemble trait pour trait à sa maman quand l'aîné Inca a sans nul doute contracté les gènes de son célèbre papa. Tous deux ont aussi hérité de la fibre artistique de leurs chers parents, ainsi Ael exerce ses dons de photographe dans leur merveilleuse région sud-américaine, et Inca a eu une réelle passion pour le street art, un art qu'il exerce sous le pseudonyme de DIMKA. Lorsque ce dernier n'est pas en train de faire tout un immeuble avec un ami à lui à Miami, il s'offre des moments d'exception avec sa petite amie.

Et pour la saint-Valentin, le fils de Florent Pagny n'a pas oublié cette dernière qu'il n'hésite pas à dévoiler sur les réseaux sociaux. En story, il a posté une belle photo de la jeune femme en maillot de bien, tout sourire, avec pour mention : "Joyeuse saint-Valentin." Ce que l'on sait de l'heureuse élue d'Inca c'est qu'elle pratique le yoga et peut compter sur le soutien de son compagnon, qui ne manque pas de lui adresser quelques marques de tendresse en commentaires de ses posts. Et si l'on ignore si elle a déjà rencontré Florent Pagny et Azucena, on sait d'ores et déjà que Ael l'a validée. Elle prend même de beaux clichés du jeune couple, dans des paysages incroyables.