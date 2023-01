"On espère le revoir très prochainement" : Florent Pagny bientôt de retour dans The Voice ?

Ce mardi 17 janvier, à l'occasion de la présentation presse de la nouvelle saison de l'émission The Voice, Nikos Aliagas a fait des confidences au sujet de l'ancien coach Florent Pagny, touché par un cancer du poumon et donc remplacé par le duo Bigflo et Oli pour cette douzième saison. "Il est dans notre coeur, il va bien", a-t-il expliqué dans un premier temps, afin de donner des nouvelles rassurantes concernant l'état de santé du chanteur de 61 ans.

"Il fait partie de l'ADN du programme. On a des nouvelles très régulièrement. Il va bien et on espère le revoir très prochainement. Il a d'ailleurs annoncé sa tournée", a-t-il ensuite ajouté, n'écartant donc pas la possibilité de voir l'interprète de Savoir aimer faire son come-back dans le télé-crochet. Et à en croire les informations du magazine Closer, datant de décembre, il aurait été approché par la production de l'émission pour jouer le rôle du coach mystère cette saison (fonction occupée par Nolwenn Leroy lors de la précédente édition de l'émission).

La puissance de sa voix intacte

En attendant, Florent Pagny se soigne. Toujours d'après le magazine, il aurait passé les fêtes en Argentine, là où il vit depuis plusieurs années avec sa femme Azucena Caamano. Leurs enfants Ael (photographe et vidéaste de 23 ans basé à New-York) et Inca (pilote et street artist de 26 ans installé à Miami) étaient également présents. De doux moments en famille, lui qui était ou est attendu à Paris ce mois-ci pour passer des examens médicaux.

À noter que malgré la maladie, Florent Pagny ne se laisse pas abattre et espère s'en débarrasser bientôt puisqu'il a déjà plusieurs dates de concert de prévues pour l'été 2023, que ce soit pour Nîmes le 30 juin, pour Saint-Malo le 5 juillet ou encore pour la foire aux vins de Colmar le 30 juillet. Et d'après Kendji Girac, qui l'a invité sur son dernier album pour chanter en duo un morceau intitulé Encore, il aurait conservé ses talents vocaux malgré son cancer. "On a enregistré le titre quand il allait déjà beaucoup mieux. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas chanté et l'on retrouve intacte la puissance de sa voix", a confié le père d'Eva dans les colonnes de Nous Deux ce mardi. Des nouvelle rassurantes !