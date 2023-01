"Je ne veux pas" : Kendji Girac intraitable concernant sa fille Eva, ses confidences inédites

En novembre dernier, Kendji Girac sortait son cinquième album studio, intitulé L'École de la vie. Un projet dans lequel il a notamment dédié une chanson à sa fille Eva, qui aura deux ans le 26 janvier prochain. "Je souhaitais laisser une petite trace tant qu'elle est bébé. Je voulais capturer ça et lui faire ce cadeau en même temps. Elle la comprendra plus tard", a-t-il déclaré dans les colonnes de Télé Star. Une chanson écrite en collaboration avec Juliette Armanet.

"On s'est rencontrés sur une émission télé. C'est une fille que j'aime beaucoup, j'écoute ses chansons. On a discuté bébés (la chanteuse Lilloise étant elle aussi maman, ndlr), j'en ai profité pour lui dire que j'adorais sa façon d'écrire et que j'aimerais qu'elle me fasse une chanson pour ma fille. Je voulais quelque chose avec beaucoup d'amour où transpire sa tendresse de mère pour le papa que je suis. Elle a accepté et j'étais trop content", a-t-il expliqué, lui qui tourne actuellement la nouvelle saison de The Voice Kids, émission dans laquelle il est coach.

C'était important que ce soit elle

Cet entretien était également l'occasion pour l'artiste de 26 ans de se confier sur son rôle de père : "Je suis tout à la fois : papa poule, papa protecteur, papa amoureux. Je suis à fond sur l'éducation. Je lui apprends à faire des choses, mais pas de bêtises". Il souhaite "le meilleur" pour elle, notamment qu'elle fasse "les plus belles écoles pour devenir une femme indépendante". En revanche, il met un point d'honneur à la préserver de sa notoriété : "Je ne veux pas la mettre dans les médias. Je veux qu'elle apprenne justement la même école de la vie que moi. Pas les artifices des réseaux sociaux. Cette chanson, c'est un cadeau pour ma fille et pour tous les papas du monde. Mais je ne vais pas la surexposer".

Pourtant, elle apparaît dans le clip de la chanson qu'il lui a dédiée. Car "c'était important que ce soit elle. Je ne pouvais pas faire ça avec un autre enfant. Ma fille, elle me connaît. On a tourné comme si c'était une journée normale", a-t-il expliqué, avant d'ajouter qu'elle est déjà "très vive" et "maligne" pour son âge, et qu'elle est "pleine de vie". D'ailleurs, "elle commence déjà à mettre ses baskets toute seule", a-t-il conclu, très fier.