Kendji Girac papa : des images de sa fille Eva dévoilées dans un clip craquant

Ses fans n'attendaient que ça : le clip "Eva" de Kendji Girac , qui est un hommage à sa fille, vient d'être dévoilé ce vendredi 2 septembre. Le chanteur de 26 ans, à l'affiche lundi prochain dans le téléfilm Champion, a ainsi divulgué des images inédites de son enfant (né en janvier 2021), de quoi en faire craquer plus d'un. On aperçoit alors Eva - trop mignonne dans sa robe blanche et avec ses oreilles percées - en train de partager des moments de complicité et de tendresse avec son papa.

À travers ses paroles, le coach de The Voice Kids se livre entièrement sur l'amour qu'il porte pour sa petite merveille. Une chanson qu'il avait teasé il y a quelques jours sur compte Instagram, afin de faire monter la pression et provoquer l'enthousiasme chez ses abonnés. Il a avait alors partagé deux photos sur lesquelles on pouvait entrevoir les mains du nourrisson. "Je suppose une chanson pour ta fille", "Une chanson pour Eva Alba ?" s'étaient alors demandés les internautes.

Un père dévoué

Il annonçait alors rapidement la nouvelle en partageant une vidéo de lui à la mer en train d'écrire le nom de sa fille sur le sable. "EVA " Ce titre est tellement spécial pour moi... Hâte de vous le faire découvrir le 2 septembre..." écrivait-il le lendemain dans un énième post, avant de publier une photo de sa fille en train de tirer les cordes de la guitare de son papa ainsi que plusieurs extraits tirés du clip. "Le clip est juste magnifique","Magnifique chanson, j'adore", se sont émerveillés ses fans dans les commentaires. Ce vendredi, il en disait un peu plus sur le clip, remerciant au passage une célèbre chanteuse pour son aide.