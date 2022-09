Kendji Girac, l'éducation de sa fille Eva gérée par sa compagne ? "Elle qui m'a mis cette idée en tête..."

Il enchaîne les nouvelles expériences en cette rentrée 2022. Depuis le 20 août dernier, Kendji Girac fait partie du jury de l'émission The Voice Kids aux côtés de Julien Doré, de Louane et de Patrick Fiori. Il est également à l'affiche du téléfilm Champion de Mona Achache, diffusé sur TF1, dans lequel il s'essaye pour la première fois au métier de comédien. Mais ce qui lui prend le plus clair de son temps, et qui est relativement nouveau pour lui, c'est l'éducation de sa petite fille, Eva Alba, née en janvier 2021 - elle a donc un an et demi.

C'est ma compagne souvent qui me dit ça

On ne sait rien sur la maman de l'enfant. Ni son visage ni son identité ne sont connus du grand public. Pourtant, le chanteur n'hésite pas à expliquer comme sa belle andalouse l'influence dans ses choix de vie, notamment ceux qu'il fait pour leur enfant. S'il n'est pas retourné dans sa Dordogne natale depuis un certain temps, c'est d'ailleurs pour ça. Parce qu'il n'y a pas d'école privée à Périgueux... et que maman y tient. "Ça va être bien pour ma petite fille vue qu'elle sera la fille d'un papa connu. Je pense que c'est bien de la préserver, assure le jeune artiste dans l'émission La bande originale, sur France Inter. Après, c'est ma compagne souvent qui me dit ça, c'est elle qui m'a mis cette idée en tête j'avoue. Donc on respecte un peu."