Kendji Girac : Cette scène intime dans "Champion" qui va choquer sa mère...

Kendji Girac, célèbre interprète des tubes Andalouse et Color Gitano et vainqueur de la saison 3 The Voice, s'est découvert un nouveau talent : celui d'acteur. Il sera en effet, le 5 septembre prochain, à l'affiche d'un téléfilm intitulé Champion, réalisé par Mona Achache. L'artiste de 26 ans a décroché le rôle principal, à savoir celui de Zack, qui est un jeune menuisier passionné de boxe qui cache un lourd secret : son illettrisme.

Le tournage avait débuté en février dernier. Depuis, le produit final est prêt. Manque plus qu'à le révéler aux téléspectateurs. Le papa d'Eva Alba se dit d'ailleurs très satisfait du rendu, après avoir douté. "J'avais beaucoup d'appréhension avant de me découvrir. J'ai été très touché en me voyant. J'ai oublié que c'était moi à l'écran. Je n'ai vu que Zack et ses difficultés. Je ne pensais pas être capable de faire passer des messages sans chanter" s'est-il confié dans les colonnes de Télé 2 semaines.

"Peur du regard de ma mère"

Petit hic : si ses parents "vont attendre la sortie pour le voir" et sont "très fiers" de lui, il appréhende tout de même la réaction de sa mère par rapport à certains passages du film. "J'ai un peu peur du regard de ma mère par rapport aux scènes intimes. Si un jour je vois le téléfilm avec elle, je pense que j'irai chercher un verre d'eau pendant ces moments-là !" a-t-il raconté avec le sourire, avant d'indiquer que lui le premier "n'était pas pas très à l'aise pendant le tournage de ces séquences".

"J'avais l'impression d'avoir 10 ans, quand j'ai embrassé ma première petite copine à l'école" a-t-il ajouté. Il est également revenu sur la rigueur imposée durant le tournage. "J'ai repris les concerts deux jours après j'étais très content de me faire couper les cheveux, de raser ma barbe et de me faire plaisir avec la nourriture car j'ai dû suivre un régime strict pendant deux mois. Je suis vite redevenu Kendji le chanteur" a déclaré le père de famille.

Mais ce dernier garde un très bon souvenir de cette expérience, et se montre très impatient d'en revivre d'autres en tant qu'acteur. "C'était un tel plaisir de jouer que j'ai envie de vite recommencer, même si ça demande beaucoup de travail" confiait-il au magazine, en ajoutant qu'il prépare son cinquième album qui devrait "sortir prochainement".