Kendji Girac "asséché" et le visage changé : le chanteur évoque sa transformation physique

C'est une nouvelle corde à son arc que rajoute Kendji Girac ! A 25 ans, le chanteur révélé en 2014 dans The Voice et devenu superstar depuis a décidé de se lancer un nouveau défi. Il a décroché le rôle principal du prochain téléfilm de TF1 intitulé Champion. A Marseille, où a lieu le tournage, Kendji Girac prête en effet ses traits au personnage de Zack, un boxeur qui souffre d'illettrisme. Le sujet est tout particulièrement important pour l'artiste qui a lui-même rencontré des problèmes pour lire en grandissant, la faute à son mode de vie selon lui.

"Je suis allé à l'école mais avec ma famille gitane on partait en voyage dès le mois d'avril. C'était notre priorité. J'ai fait ça toute ma scolarité. On commençait la rentrée plus tard également. J'étais donc assez en retard par rapport aux autres élèves. J'ai arrêté les études à 14 ans pour travailler avec mon père", a-t-il confié lors d'une interview pour Télé Loisirs, parue ce lundi 7 mars 2022.

Déjà très en phase avec son personnage, Kendji Girac a également souhaité être au plus proche de lui physiquement. C'est pourquoi, il s'est adonné à une longue préparation, travaillant notamment avec Cyril Benzaquen, un champion du monde de boxe thaïlandaise et de kick-boxing. "Avec l'entraînement, j'ai perdu un peu de poids. Je me suis asséché et j'ai gagné du muscle. Je suis à 78 kg", a-t-il révélé à nos confrères.

Mais "le plus compliqué" pour Kendji Girac, a été de modifier son visage. En effet, le chanteur a dû accepter de se laisser pousser les cheveux et d'avoir une barbe plus fournie que d'ordinaire. "Mais pour se mettre dans le personnage de Zack, il fallait faire les choses jusqu'au bout. A la base, je me rase tous les matins, je ne supporte pas de sortir mal rasé. Ma mère m'a d'ailleurs fait des gros yeux en me découvrant avec ce look", a-t-il fait savoir.

Kendji Girac n'a désormais qu'une hâte : que le tournage se termine pour qu'il puisse retrouver son allure quotidienne. "Après le tournage, je vais prendre une journée pour me raser, me couper les cheveux et m'habiller à nouveau à ma façon", a-t-il d'ores et déjà annoncé.