Kendji Girac papa : cet hommage beaucoup trop craquant pour sa fille Eva

Mais la vedette du téléfilm Champion venait déjà d'annoncer la nouvelle quelques heures plus tôt, toujours sur Instagram, via une vidéo de lui en train d'écrire le nom de son bébé sur le sable, face à la mer. Un post qui faisait suite à la publication de deux autres, dans lesquels il avait fait participer ses abonnés en leur donnant des indices afin qu'ils devinent la nouvelle. "Je suppose une chanson pour ta fille", "Une chanson pour Eva Alba ?" s'étaient déjà demandés ses fans dès le premier indice qui était une photo de lui laissant entrevoir la main du nourrisson.

"De quoi vivre une belle vie"

Le coach de The Voice Kids faisait récemment quelques confidences sur sa fille à Nikos Aliagas pour Gala, en s'exprimant notamment sur l'éducation qu'il souhaite pour elle . "Mon seul objectif, c'est de laisser à ma fille de quoi vivre une belle vie. Comme la mienne". Le matériel mais aussi l'humain et la transmission des valeurs que j'ai moi-même reçues de mes parents" se confiait-il. Mais l'artiste de 26 ans n'évoque que très rarement sa vie privée. Par exemple, l'identité de la mère de sa fille n'a jamais été révélée. Il déclarait notamment ceci dans les colonnes du magazine Variation : "Le public n'a qu'une image de nous, celle sous les projecteurs, une facette idéalisée de nous-mêmes. Il voudrait nous connaître plus, en savoir plus sur nos vies et ça, je peux le comprendre".

Un papa discret donc, mais qui aura l'occasion de s'ouvrir encore un peu plus à son public concernant sa fille à travers sa musique et cette nouvelle chanson "Eva", qui devrait donc sortir le 2 septembre prochain.