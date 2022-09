Kendji Girac : Pour sa fille Eva il voit les choses en grand, révélations sur ce qu'il prévoit pour elle

Ça y'est, c'est le grand jour pour Kendji Girac qui sera la vedette du téléfilm Champion diffusé ce soir sur TF1 aux côtés d'Aurélie Pons, lui qui s'est beaucoup dévoué à ce projet ces derniers temps et qu'il a évoqué à plusieurs reprises, notamment par rapport à sa maman. Dans le dernier numéro du Parisien, il s'est à nouveau exprimé sur cette expérience inédite pour lui, profitant également de l'occasion pour raconter les ambitions qu'il a pour sa fille Eva (née en janvier 2021 et dont l'identité de sa mère reste inconnue).

"Elle rentre déjà à la crèche, et pourquoi pas enchaîner tout de suite avec une école bilingue ou trilingue ? Comme cela, elle pourra se débrouiller n'importe où elle ira", a-t-il déclaré. Préparer le meilleur avenir possible pour ses proches, c'est déjà une intention qu'il avait exprimée lors d'une interview accordée à Nikos Aliagas pour le magazine Gala en juillet dernier. "Mon seul objectif, c'est de laisser à ma fille de quoi vivre une belle vie. Le matériel mais aussi l'humain et la transmission des valeurs que j'ai moi-même reçues de mes parent. Je travaille également pour laisser ce qu'il faut à ma famille, mes neveux, mes nièces. Pour qu'ils aient tous un avenir merveilleux. Qu'ils ne manquent de rien", avait-il alors confié.

Future chanteuse ?

Dans une interview accordée à Télé 7 Jours lundi 29 août, l'ancien gagnant de The Voice a de nouveau parlé de sa fille, et notamment de sa volonté de l'éduquer musicalement parlant en lui fredonnant des petites chansons : "Plein de petits airs rythmés, pour qu'elle danse, dont Conquistador. Parfois, elle reprend après moi : 'Allez, laï, laï, laï...' Au début, pour l'endormir, je lui chantais la chanson de Dumbo, le film de Disney (dont il se met à fredonner les paroles, ndlr). 'Tu es mon doux trésor / c'est toi seul que j'adore'. Quand elle entendait cette petite berceuse, elle était en confiance et fermait les yeux", révélait-il dans les colonnes du magazine.

Il s'est notamment inspiré d'elle pour écrire son nouveau single intitulé Eva, disponible depuis le 2 septembre. Il a même sorti un clip pour l'occasion, dévoilant ainsi des images inédites de sa fille, ce qui n'a pas manqué de faire fondre le coeur des internautes.