Diaporama François Hollande et Julie Gayet bras dessus bras dessous : sortie en amoureux remarquée

François Hollande et Julie Gayet bras dessus bras dessous : sortie en amoureux remarquée

Exclusif - Julie Gayet et son compagnon François Hollande et l'auteur de la pièce JeanMichel Djian - Générale de la Pièce "Rimbaud en Feu" au théatre Antoine à Paris. © Bertrand Rindoff Petroff / Bestimage

Exclusif - Julie Gayet et son compagnon François Hollande, Jean-Pierre Darroussin, la metteur en scène Anna Novion, Jack Lang et sa femme Monique - Générale de la Pièce "Rimbaud en Feu" au théatre Antoine à Paris le 13 janvier 2022. © Bertrand Rindoff Petroff / Bestimage

Exclusif - Julie Gayet et son compagnon François Hollande - Générale de la Pièce "Rimbaud en Feu" au théatre Antoine à Paris le 13 janvier 2022. © Bertrand Rindoff Petroff / Bestimage

5 / 17

Exclusif - Julie Gayet et son compagnon François Hollande, Jean-Pierre Darroussin, la metteur en scène Anna Novion, Jack Lang et sa femme Monique et l'auteur de la pièce Jean-Michel Djian - Générale de la Pièce "Rimbaud en Feu" au théatre Antoine à Paris le 13 janvier 2022. © Bertrand Rindoff Petroff / Bestimage