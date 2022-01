François Hollande et Julie Gayet bras dessus bras dessous : sortie en amoureux remarquée

Depuis 2014, ils s'aiment, peu importe les rumeurs qui courent sur eux. Toujours aussi amoureux, presque huit ans après leur rencontre, François Hollande et Julie Gayet ont été aperçus à la Pièce Rimbaud en Feu au théâtre Antoine à Paris, le 13 janvier 2022. Ayant toujours la répartie pour amuser son monde, l'ancien chef de l'Etat a été photographié à la sortie du spectacle, riant avec Jean-Pierre Darroussin mais aussi avec la metteuse en scène Anna Novion et Jack Lang, accompagné de sa femme Monique.

Vêtue d'un long trench-coat beige, Julie Gayet était rayonnante au bras de son compagnon, qui semble la faire rire comme au premier jour. De con côté, François Hollande était habillé d'un costume avec une écharpe en laine bleue. Un look passe-partout qui n'a pourtant pas empêché l'ancien président de la République d'être repéré par les photographes, lui qui préfère pourtant rester discret avec sa compagne.

D'autres personnalités étaient présentes pour cette représentation, comme les comédiennesCatherine Frot et Louise Bourgoin, Olivier Poivre d'Arvor, le frère de Patrick Poivre d'Arvor, Emmanuel Hirsch et sa femme Sylvie, mais aussi l'écrivain Alexandre Jardin.

Passionné de théâtre, François Hollande et Julie Gayet ont également assisté à une pièce de théâtre le soir du 31 décembre 2021, pour le réveillon. Le couple avait applaudi la pièce Lettres à Anne, un projet inspiré par la correspondance amoureuse entre François Mitterand et Anne Pingeot de 1962 à 1995. Une romance mal vue à l'époque car le président était déjà marié à Danielle Mitterand. L'idylle entre l'ancien chef d'Etat et l'historienne de l'art fut "l'un des plus grands secrets de la Ve République", comme le rappelle le programme du spectacle. Une histoire qui a peut-être rappelé à François Hollande son début d'idylle avec Julie Gayet ?